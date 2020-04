Pustým Tel Avivem brousí smečky šakalů, u Marseille dovádějí velryby

Park Jarkon v srdci Tel Avivu bývá každé jaro plný běžců, rodin s dětmi a piknikujících párů. Letošní jaro je jiné. Izrael podobně jako jiné země po celém světě vyhlásil kvůli pandemii koronaviru přísná omezení pohybu a ulice půlmilionového města se vylidnily.

Zelenou oázou v srdci města se dnes potulují jen šakali. Tyto psovité šelmy za normálních okolností žijí v nepřístupných částech parku a živí se odpadky. Nyní se vydávají i na otevřená prostranství a zoufale hledají něco k snědku.

„Nemají co žrát, takže vylézají dříve a při hledání potravy se vydávají dál,“ vysvětlil městský veterinář Cvi Galin. Podle něj v parku Jarkon žije asi stovka šakalů. Jsou to velmi plachá zvířata, která se kontaktu s člověkem vyhýbají.

V dnešních dnes se stává, že jim lidé do parku nosí žrádlo pro psy. Podle Galina to ale není dobrý nápad. Šakali si na to zvyknou, a když pak žrádlo nedostanou, mohou být agresivní. „Lidé musí pochopit, že tu s námi zůstanou,“ říká veterinář.

Také jiná izraelská města zažívají invazi divoké zvěře. Například na hlavní třídě v Ejlatu pozorovali horské kozy, v opuštěných ulicích Haify se zase prohánějí kanci.

Jeleni v Londýně, kanci v Barceloně

Snímky divokých prasat v ulicích sdílejí na sociálních sítích také obyvatelé Barcelony. Ve Walesu zase stohlavé stádo divokých kašmírských koz sešlo z vápencových útesů do města Llandudno, kde ke zděšení místních hospodyň ožďibují živé ploty a záhonky.

Obyvatelé Benátek se podivují nad čistotou vody v kanálech, do kterých se vrátily kachny (zpráva o delfínech však byla kachna novinářská). Obyvatelé San Franciska cestou na nákup musí počítat s tím, že potkají kojota.



A japonským městem Nara se procházejí jeleni z nedalekého parku. Podle BBC byli zvyklí na turisty, kteří je krmili. Když nedorazili, vydali se za potravou do města. Na jeleny pasoucí se před domem si zvykají i obyvatelé londýnského předměstí Harold Hill.

Rovněž mořská fauna těží z toho, že lidstvo ve strachu z koronaviru sedí doma. Francouzská pobřežní stráž natočila nedaleko Marseille párek dovádějících velryb. Podle ochránců přírody je to velmi vzácný úkaz, protože obří kytovci se za normálních okolností drží od rušného přístavu dál.