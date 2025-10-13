Francouzi, Němci i Britové chválí propuštění izraelských rukojmích. Mluví o trvalém míru

  10:35
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul přivítal propuštění prvních sedmi izraelských rukojmích. Ty více než dva roky zadržovalo palestinské teroristické hnutí Hamás. Později Hamás propustil i zbývajících 13 vězněných Izraelců. Francouzský prezident Emmanuel Macron tvrdí, že se mír v Izraeli, v Pásmu Gazy a v celém regionu stává možnou věcí.
Lidé v ulicích Tel Avivu reagují s nadšením po propuštění prvních sedmi z...

Lidé v ulicích Tel Avivu reagují s nadšením po propuštění prvních sedmi z celkových 20 izraelských rukojmí, dosud držených palestinským teroristickým hnutím Hamás. (13. října 2025) | foto: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron po boku tehdejšího ministra ozbrojených sil Sébastien Lecornu (18. července 2024)
Francouzský prezident Emmanuel Macron po boku tehdejšího ministra ozbrojených...
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (3. července 2025)
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (3. července 2025)
Macron na sociální síti X napsal, že sdílí radost rodin rukojmích a izraelského lidu. Německo slibuje, že se hodlá podílet na rekonstrukci válkou zničeného Pásma Gazy. Vyslání německých vojáků by ale podle něj nebylo nejlepším řešením.

„Okamžik radosti, ale i okamžik stísněnosti, protože samozřejmě víme, že někteří se opravdu vrátí jen mrtví,“ uvedl šéf německé diplomacie k propuštění izraelských rukojmích v rozhovoru s veřejnoprávní stanicí Deutschlandfunk. „Je to velmi dojemné, protože mezi propouštěnými je i několik těch, kteří mají německé občanství,“ dodal.

Hamás propustil izraelské rukojmí, na svobodu se dostanou i palestinští vězni

Macron napsal, že propouštění rukojmích znamená, že mír v Izraeli, v Pásmu Gazy a v celém regionu se stává možnou věcí. Dodal, že Francie se bude společně s arabskými partnery podílet na každé další fázi řešení pro tuto část Blízkého východu předloženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Ale nyní dejme prostor radosti,“ uvedl francouzský prezident.

Podle britského premiéra Starmera po dnešní první fázi ukončení války na Blízkém východě je třeba v celém regionu zajistit trvalý mír a bezpečnou budoucnost. Dodal, že Británie civilistům v Pásmu Gazy poskytuje dodatečnou humanitární pomoc a bude se snažit urychlit obnovu tohoto území.

Hamás na základě dohody o příměří s Izraelem dnes ve dvou skupinách propustil 20 živých izraelských rukojmích. Výměnou za to se z izraelských věznic dostanou palestinští vězni.

Trump přiletěl do Izraele. Za dohodu s Hamásem obdrží státní vyznamenání

Válka v Pásmu Gazy začala útokem Hamásu na Izrael 7. října 2023. Palestinští ozbrojenci zabili 1200 lidí a 251 jich unesli do Pásma Gazy, většinu z nich už dříve propustili výměnou za Palestince vězněné v Izraeli. Izrael po útoku zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, při které zahynulo podle místních úřadů už více než 67.000 Palestinců, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny a na území je katastrofální humanitární situace.

Wadephul řekl, že pevně věří, že na Blízkém východě v příštích dnech a týdnech zavládne mír. „Věřím tomu, protože jsem zjistil, že obě strany pochopily, že vojensky, bojem, násilím, zabíjením, braním rukojmích svých cílů nedosáhnou,“ uvedl.

Německo se podle ministra bude podílet na dalším procesu, který by měl vést k míru, a také na obnově zničeného Pásma Gazy. Vyslání německých vojáků, kteří by dohlíželi na dodržování míru, ale Wadephul nepovažuje za dobré řešení. Vyslání členů bundeswehru do Pásma Gazy už dříve vyloučil i kancléř Friedrich Merz.

Válka v Izraeli

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Jóga a zázvorový čaj. Další hvězdou jubilejního Metronome Prague bude Sting

O finále jubilejního desátého ročníku Metronome Prague se postará zpěvák, skladatel a baskytarista Sting. V Letňanech bývalý frontman kapely The Police a držitel sedmnácti cen Grammy vystoupí v...

13. října 2025  10:03

Naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, ale musí se změnit, shodují se experti

Do českého zdravotnictví proudí stovky miliard korun ročně, systém je však pod tlakem stárnoucí populace, nedostatku personálu a pomalé digitalizace. O palčivých výzvách a možných řešeních debatovali...

13. října 2025

