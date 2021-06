Izrael končí s nošením roušek. Denní přírůstky se tam blíží nule

Devítimilionový Izrael zahájil vakcinační kampaň 19. prosince. Tamní zdravotníci od té doby plně naočkovali kolem 55 procent obyvatel. Jejich počet se podle agentury Reuters tento měsíc významně nezvýšil, ačkoliv se už mohou nechat očkovat i děti ve věku od 12 do 15 let.



Hromadná očkovací kampaň, společně s karanténními opatřeními, snížila počet denních přírůstků nákazy z průměrných 8600 odhalených denně během největší krize na 19 nakažených, které testy odhalily tuto neděli, píše server The Times of Israel.



Na vrcholu pandemie ministerstvo zdravotnictví evidovalo 88 000 aktivních případů koronaviru v jednu chvíli a 1 228 pacientů ve vážném stavu. V pondělí registrovalo 212 aktivních případů a 29 pacientů ve vážném stavu, uvedl server.



Izrael proto postupně rozvolnil opatření proti šíření koronaviru, přičemž v úterý přestala platit jedna z posledních zbývajících významných restrikcí. Dýchací ústrojí si však budou muset nadále zakrývat neočkovaní pracovníci nebo návštěvníci zdravotnických zařízení či domovů pro seniory, cestující v letadlech nebo lidé mířící do karantény.

Ačkoliv agentura Reuters napsala, že bez roušek vyrazily i děti do škol, The Times of Israel uvedl, že ministerstvo zdravotnictví školy nezmínilo. V minulosti resort podle něj sdělil, že u žáků ve třídách budou roušky stále nutné, jelikož většina Izraelců mladších 16 let ještě není očkována.

Izrael byl první zemí, která se pustila do masivního očkování proti covidu: