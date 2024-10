Izrael soucit po masakru prohospodařil. A pomohl palestinské věci, říká analytik

Židé loni 7. října utrpěli největší pogrom od druhé světové války. Ten navíc přišel i proto, že Izraelci ignorovali veškerá varování, jež dostávali od Egypta i vlastních vojáků a vojaček. Do té doby přitom izraelské tajné služby měly skvělou pověst. Dokázaly si ji – třeba i díky operaci proti Hizballáhu – zase napravit?

V uplynulém roce odstoupilo několik izraelských velitelů, kteří přiznali, že za to, co se stalo, nesou spoluodpovědnost. Ale tato věc je pořád u ledu. Otázka nějaké zásadní vyšetřovací komise, jaké Izrael v minulosti mnohokrát ustavil, není na stole. Není tu žádná vyšetřovací zpráva se stovkami stran, která by jasně řekla, co se tehdy stalo a proč se to stalo. Ve chvíli, kdy už se schylovalo k úvahám o příměří v Gaze, to najednou přebila krize na severní libanonské frontě.