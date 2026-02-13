Izraelští rezervisté využívali tajné informace o operacích k sázkám, zatkla je policie

  16:36
Jak dopadnou jednotlivé operace izraelské armády? Tipnout to je s utajovanými informacemi jistě jednodušší. Právě na to vsadilo několik tamních rezervistů. A vsadilo si na online portálu. Policie už zatkla dva lidi a izraelská armáda ujišťuje, že její operace nebyly ohroženy.
Sázkový portál Polymarket. Ilustrační foto.

Sázkový portál Polymarket. Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Izraelští vojáci si fotí selfie na hranicích se zničeným Pásmem Gazy. (19....
Izraelští vojáci během razie ve městě Tammun na Západním břehu Jordánu (15....
Izraelské síly se vrací do Pásma Gazy, kde vypršelo dočasné příměří s...
Izraelská armáda spustila novou rozsáhlou pozemní ofenzivu na severu i jihu...
Izraelští záložníci na výsledky vojenských operací sázeli „na základě utajovaných informací, ke kterým měli přístup díky své funkci v armádě“. Sázky prováděli na mezinárodním tipovacím portálu Polymarket. Další detaily, stejně jako identita zatčených, však nejsou známé. Na vyšetřování se podílela nejen policie, ale i tajná služba Šin Bet a další složky.

Policisté zatkli několik lidí, přičemž dva z nich – rezervistu a civilistu – obvinili z maření spravedlnosti, uplácení a dalších „závažných bezpečnostních deliktů“. Armáda nicméně ujistila, že nedošlo k žádné škodě. „Bereme velmi vážně jakýkoliv čin, jenž ohrožuje bezpečnost státu, a zejména použití přísně tajných informací pro osobní zisk“, vzkázala s tím, že takové jednání považuje za „závažné etické pochybení“.

Jako úder na ruská letiště, ale větší. Írán dostal nejen reputační ránu, míní expertka

„Obranné složky zdůrazňují, že uzavírání takových sázek na základě tajných a utajovaných informací představuje skutečné bezpečnostní riziko pro operace IDF a bezpečnost státu,“ dodávají podle portálu The Times of Israel úřady.

Deník The New York Times (NYT) pak upozorňuje, že portály jako Polymarket podobnému chování přejí. Postrádají mnohá ochranná opatření, která jsou na tradičních trzích samozřejmostí, a podle kritiků umožňují lidem těžit z důvěrných informací. Tipovat se tam navíc dá prakticky cokoliv. „Pokud jste expert na jisté téma, Polymarket je vaše šance, jak vydělat na obchodování na základě svých znalostí a zároveň zlepšit přesnost trhu,“ slibuje samotná platforma.

Sázkař vydělal miliony na Madurově pádu. Vsadil těsně před americkým útokem

Některé specifické a velmi přesné sázky pak mohou sloužit jako vodítko, že se v dané oblasti „něco“ děje, píše NYT. A podezřelých sázek už se jen na Polymarketu objevilo několik. Například tento týden média zjistila, že tam anonymní sázející správně určil mnohé aspekty amerického ostře sledovaného zápasu Super Bowl, a to včetně do té doby neznámých hostů vystupujících o reklamní pauze.

Jiný sázející zase vydělal zhruba 400 tisíc dolarů na tipu, že venezuelský diktátor Nicolás Maduro přijde o moc. A to těsně před tím, než Madura zajala americká armáda. Případ tak vyvolal otázky, zda někdo k této sázce nevyužil utajované informace. V samotném Izraeli se pak podezřelá sázka objevila i loni v létě, kdy někdo přesně odhadl datum izraelských úderů na Írán a po vkladu několika desítek tisíc dolarů „shrábl“ kolem 150 tisíc dolarů.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Izraelští rezervisté využívali tajné informace o operacích k sázkám, zatkla je policie

13. února 2026  14:17

