Izraelští rezervisté využívali tajné informace o operacích k sázkám, zatkla je policie

Izraelští záložníci na výsledky vojenských operací sázeli „na základě utajovaných informací, ke kterým měli přístup díky své funkci v armádě“. Sázky prováděli na mezinárodním tipovacím portálu Polymarket. Další detaily, stejně jako identita zatčených, však nejsou známé. Na vyšetřování se podílela nejen policie, ale i tajná služba Šin Bet a další složky.
Policisté zatkli několik lidí, přičemž dva z nich – rezervistu a civilistu – obvinili z maření spravedlnosti, uplácení a dalších „závažných bezpečnostních deliktů“. Armáda nicméně ujistila, že nedošlo k žádné škodě. „Bereme velmi vážně jakýkoliv čin, jenž ohrožuje bezpečnost státu, a zejména použití přísně tajných informací pro osobní zisk“, vzkázala s tím, že takové jednání považuje za „závažné etické pochybení“.
„Obranné složky zdůrazňují, že uzavírání takových sázek na základě tajných a utajovaných informací představuje skutečné bezpečnostní riziko pro operace IDF a bezpečnost státu,“ dodávají podle portálu The Times of Israel úřady.
Deník The New York Times (NYT) pak upozorňuje, že portály jako Polymarket podobnému chování přejí. Postrádají mnohá ochranná opatření, která jsou na tradičních trzích samozřejmostí, a podle kritiků umožňují lidem těžit z důvěrných informací. Tipovat se tam navíc dá prakticky cokoliv. „Pokud jste expert na jisté téma, Polymarket je vaše šance, jak vydělat na obchodování na základě svých znalostí a zároveň zlepšit přesnost trhu,“ slibuje samotná platforma.
Některé specifické a velmi přesné sázky pak mohou sloužit jako vodítko, že se v dané oblasti „něco“ děje, píše NYT. A podezřelých sázek už se jen na Polymarketu objevilo několik. Například tento týden média zjistila, že tam anonymní sázející správně určil mnohé aspekty amerického ostře sledovaného zápasu Super Bowl, a to včetně do té doby neznámých hostů vystupujících o reklamní pauze.
Jiný sázející zase vydělal zhruba 400 tisíc dolarů na tipu, že venezuelský diktátor Nicolás Maduro přijde o moc. A to těsně před tím, než Madura zajala americká armáda. Případ tak vyvolal otázky, zda někdo k této sázce nevyužil utajované informace. V samotném Izraeli se pak podezřelá sázka objevila i loni v létě, kdy někdo přesně odhadl datum izraelských úderů na Írán a po vkladu několika desítek tisíc dolarů „shrábl“ kolem 150 tisíc dolarů.