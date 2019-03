Izraelská ministryně šokuje reklamou, voní se parfémem s názvem Fašismus

Krajně pravicová ministryně ve spotu pohazuje vlasy a navléká si drahé náušnice. Hlas v pozadí hebrejsky šeptá hlavní body její politické kampaně: reforma soudnictví, oddělení moci, omezení aktivismu a ovládání soudů. Zpomalené černobílé záběry doprovází klavírní hudba. Šakedová sestupuje ze schodů a natahuje se po lahvičce parfému s názvem „Fašismus“.



„Mně voní jako demokracie,“ říká ministryně s pohledem upřeným do kamery. Šakedová se během svého období ve funkci snažila o zásadní změnu izraelského soudnictví, které je podle ní nespravedlivě straní levému politickému křídlu. „Parfém, který levičáci nebudou chtít,“ říká ve spotu Šakedová.

Ačkoli měla reklama popudit především levicové politiky, nakonec vyvolala rozruch napříč celou izraelskou společností. Kritici poukazují na to, že Šakedová dopředu nepromyslela, jaký může mít video dopad. Obzvlášť se obávají reakce mezinárodního publika, na které pravicová politička působila dojmem, že se snaží propagovat fašismus.

„Naši followeři z celého světa vidí obrázek Ayelet Šakedové a slovo fašismus,“ napsal na Twitteru izraelský novinář Eylon Levy.

Navzdory kritice by však kampaň mohla podle listu The Washington Post posloužit svému účelu. Strana „Nová pravice“ se snaží zoufale dostat na titulní strany novin od loňského prosince, kdy se Šakedová společně s ministrem školství Nafati Benetem odtrhla od pravicové strany Židovský domov a založili si vlastní partaj.

„Nová pravice v předvolebních průzkumech prudce klesá, takže už zbývá dělat jen to, co dělají ostatní západní pravicové strany, aby přilákaly voliče - použijí nevhodný humor, aby popudily levicové politiky. A podle reakcí to funguje,“ popsal na Twitteru izraelský novinář Anshel Pfeffer.