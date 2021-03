Reinfekce koronavirem je častější, než se čekalo, ukazuje izraelská studie

Přibližně jeden z tisíce Izraelců, kteří se nakazili koronavirem, se infikoval podruhé. Vyplývá to z rozsáhlé izraelské studie, podle jejíž závěrů je reinfekce častější, než se původně předpokládalo. Podle některých vědců se však jedná o doznívání první nákazy. Napsal o tom izraelský web The Times of Israel.