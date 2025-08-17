V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů

Autor: ,
  22:20
Statisíce lidí se v neděli v Izraeli zúčastnily demonstrací a protestů. Požadují po vládě ukončení války v Pásmu Gazy a také aby se co nejrychleji vrátili do vlasti zbylí rukojmí, které od října 2023 zadržuje palestinské teroristické hnutí Hamás. O pomoc s naplněním těchto požadavků prosili účastníci demonstrace v Tel Avivu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů....

V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů. (17. srpna 2025) | foto: ČTK

V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů....
V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů....
V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů....
V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů....
30 fotografií

Jen v samotném Tel Avivu se podle organizátorů sešlo nejméně 220 tisíc lidí, informoval server The Times of Israel (ToI). Na tamním náměstí promítli videovzkaz Trumpovi, ve kterém ho někteří propuštění rukojmí anglicky prosili o pomoc. „Máte moc tvořit dějiny, být prezidentem, který nastolil mír a ukončil válku, utrpení...,“ řekl Jair Horn, který je jedním z účastníků.

Premiér Benjamin Netanjahu je podle některých vládních zdrojů připraven jednat o částečném příměří s Hamásem a vyjednat s ním dohodu o postupném propuštění rukojmích, pokud hnutí splní podmínky vlády. V takovém případě by se podle stejných zdrojů na základě dohody mohla vrátit domů asi polovina živých i mrtvých rukojmích.

Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové

Izrael by byl také ochoten přistoupit na 60denní příměří, píše ToI. Přesto ale v sobotu večer vydal úřad premiéra prohlášení, že Izrael usiluje pouze o takovou dohodu, která splní všechny Netanjahuovy požadavky. Teprve pak mohou být všichni rukojmí propuštěni najednou.

Po internetu se šířila videa, na kterých demonstranti blokovali některé dopravní tepny, kvůli čemuž se vytvářely dlouhé kolony. Na dálnici vedoucí do Jeruzaléma byla nasazena vodní děla, kterými policie protestující rozháněla. Několik podniků a restaurací dnes neotevřelo, divadla zrušila představení. Policie zdůraznila, že bude tvrdě postupovat proti každému, kdo poruší zákon. Většina protestů však podle ní veřejný pořádek nenarušovala, v této souvislosti pozatýkala na různých místech Izraele 38 účastníků demonstrací.

Celostátní demonstrace se konají z iniciativy rodin rukojmích jako vyjádření frustrace z 22 měsíců trvající války mezi Izraelem a Hamásem. Příbuzní se obávají, že další plánovaná ofenziva izraelské armády v Pásmu Gazy ještě více ohrozí životy rukojmích. Ze zbývajících 50 zadržovaných je jich podle odhadů naživu asi 20. Na izraelskou vládu je v této souvislosti vyvíjen tlak, aby uzavřela dohodu o ukončení války.

Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Nynější konflikt vyvolal útok Hamásu ze 7. října 2023 na jihu izraelského území. Zahynulo při něm na 1 200 lidí, dalších 251 ozbrojenci Hamásu odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí, zatímco izraelská ofenziva už připravila o život podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem nejméně 61 900 lidí.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů

Statisíce lidí se v neděli v Izraeli zúčastnily demonstrací a protestů. Požadují po vládě ukončení války v Pásmu Gazy a také aby se co nejrychleji vrátili do vlasti zbylí rukojmí, které od října 2023...

17. srpna 2025  22:20

Zraněný Čech přečkal dvě noci v Malé Fatře. Záchranáři ho našli vyčerpaného

Dvě noci přečkal v pohoří Malá Fatra na Slovensku český turista, který se na túře zranil. V neděli ho našel pátrací tým. Pokračovat v postupu bránilo 66letému muži zranění kolene. Byl také vyčerpán,...

17. srpna 2025  20:51

Přepisování dějin „zdravým rozumem“. Trump upraví muzea podle svého pohledu

Bílý dům plánuje provést rozsáhlou revizi expozic, sbírek, grantů pro umělce a interních procesů ve Smithsonově institutu, aby zajistil, že muzea a další provozovny odpovídají interpretaci dějin...

17. srpna 2025  20:10

ANALÝZA: Po summitu? Před summitem! Co si aktéři aljašské schůzky nechali pro sebe

Premium

Vypadá to, že na Aljašce se po schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem rozjel nějaký vlak. V pondělí je schůzka Trumpa s Volodymyrem Zelenským a zástupci Evropy. A v pátek setkání...

17. srpna 2025

Hodina nula. V létě před 80 lety zmizela mnohasetletá komunita pražských Němců

Premium

Malý Berlín v Holešovicích, německé enklávy v jižní části Malé Strany, na Starém Městě, Královských Vinohradech a dalších lokalitách hlavního města v létě 1945 přestaly existovat. Zmizely staré...

17. srpna 2025

Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

Městský soud v Brně v neděli odpoledne poslal obviněného Tomáše Jiřikovského do vazby. Vyhověl tak návrhu státní zástupkyně Lucie Slámové, která vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala. Vzetí do...

17. srpna 2025  16:47,  aktualizováno  19:47

Muzikanti v politice? Dřív běžné. Případ Klempíře ukazuje, proč už to neplatí

Michael Kocáb, František Ringo Čech nebo Michal Prokop. Hudebníky a umělci se to po sametové revoluci ve vysoké politice jen hemžilo. V poslední dekádě ale začal zájem lidí z branže uvadat. Případ...

17. srpna 2025

Zemřel britský herec Terence Stamp, slavný generál Zod ze Supermana

Ve věku 87 let zemřel v neděli ráno britský herec Terence Stamp, kterého proslavila především role zločinného generála Zoda ve filmech Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina.

17. srpna 2025  18:40

Kábulu dochází voda, hrozí katastrofa. Přitom by Tálibánu stačilo napojit potrubí

Afghánskému Kábulu dochází voda. Už do pěti let mohou být miliony lidí na suchu. Stejně je na tom ovšem i vládnoucí teroristické hnutí Tálibán, pokud jde o finance. Řešení krize je tak v nedohlednu,...

17. srpna 2025  18:07

OBRAZEM: Voda, hudba a barvy. Dobrovolní hasiči předvedli velkolepou podívanou

Tři desítky dobrovolných hasičů vytvořily v sobotu večer v Novém Oldřichově na Českolipsku takzvanou Hasičskou fontánu. Pomocí hadic stříkali za zvuku hudby a svitu diod proudy vody, díky kterým se...

17. srpna 2025  17:53

Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

Závodníci jsou na trase, mají za sebou plavání v Labi a k úspěšnému zdolání jim zbývá ještě zvládnout cyklistickou část a závěrečný běh. Druhý ročník ze slavné série extrémního triatlonu Ironman 70.3...

17. srpna 2025  13:28,  aktualizováno  17:20

Vábení turistů. Památky na frenštátských Horečkách mají novou podobu

Zase o něco atraktivnější je nyní turisticky vyhlášená lokalita Horečky nad Frenštátem pod Radhoštěm, kterou radnice v posledních letech postupně revitalizuje.

17. srpna 2025  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.