Podle humanitární organizace přišli oba muži v pátek večer o život při útoku na kliniku v Gaze. Budova byla údajně zřetelně označena logy organizace MSF. Poloha navíc byla nahlášena izraelské armádě.
Armáda naopak uvedla, že útok nebyl namířen proti nemocnici. Jedním ze zabitých mužů byl velitel dělostřelecké jednotky Hamásu, tvrdí armáda. Oba muže Izrael viní z porušování příměří.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, kterou řada lidskoprávních organizací a komise OSN označily za genocidu. Izrael obvinění odmítá, na Gazu však nadále i přes křehké příměří z loňského října opakovaně útočí.
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Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod kontrolou Hamásu, izraelská armáda od začátku války zabila více než 74 500 Palestinců, většinou civilistů.
Navzdory podepsanému příměří z října minulého roku Izrael v útocích pokračuje s tvrzením, že se zaměřuje na ozbrojence. Od začátku příměří podle tamních úřadů zahynulo nejméně 1600 Palestinců, na izraelské straně zemřelo pět vojáků.