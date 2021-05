V Izraeli se rýsuje vláda bez Netanjahua. Premiérovi hrozí konec po 12 letech

Koaliční vládu se teď snaží sestavit opoziční lídr Jair Lapid, šéf strany Ješ Atid. Prezident Reuven Rivlin ho tímto úkolem pověřil, když se nepodařilo po březnových volbách sestavit vládní koalici Benjaminu Netanjahuovi. Lapid má čas na dohodu do středy 2. června.

„Oznamuji dnes, že mám v úmyslu ze všech sil pracovat na vytvoření vlády jednoty s Jairem Lapidem, předsedou Ješ Atid,“ uvedl Bennett ve svém televizním prohlášení.



„Buď budou páté volby, nebo vláda jednoty,“ dodal šéf strany, která je podle BBC klíčová pro vytvoření nového koaličního kabinetu.



K sestavení vlády tyto strany potřebují hlasy dalších politických uskupení, včetně minimálně tiché podpory strany izraelských Arabů. Bennettovo rozhodnutí umožňuje Lapidovi vytvořit koaliční vládu složenou z pravicových, středových a levicových stran, poznamenala agentura Reuters.

Očekává se, že na základě dohody by se Bennett s Lapidem vystřídali na pozici premiéra, každý by měl vést zemi dva roky, uvedla agentura AP. Jako první by se do čela izraelské vlády postavil Bennett.

Pokud Lapid ve vytvoření vlády nebude úspěšný, bude mít parlament 21 dní na výběr premiéra ze svých členů. Nepodaří-li se to ani poslancům, budou se muset konat nové volby. Ty by tak byly už pátými parlamentními volbami v Izraeli za dva a půl roku.



Kdo je Naftali Bennett?

V politice působí Bennett již 15 let, předtím podnikal a stal se milionářem. Je zastáncem anexe židovských osad na Západním břehu Jordánu a odmítá vznik palestinského státu. S dosavadním premiérem Netanjahuem má napjaté vztahy, přesto působil v jeho vládách jako ministr obrany či školství.

Devětačtyřicetiletý Bennet vede nacionalistickou stranu Pravice (Jamina), která skončila v březnových volbách pátá se sedmi mandáty. Během izraelské konfrontace s palestinským hnutím Hamás odmítl možnost vytvořit koaliční vládu bez Netanjahua. Poté ale změnil názor a dohodl se s opozičním lídrem Lapidem, který byl 5. května pověřen sestavením nové vlády, když v této snaze neuspěl vítěz voleb Netanjahu.

Naftali Bennett, lídr krajně pravicové izraelské strany Jamina. (30. května 2021)

Rodák z Haify je synem imigrantů z USA, kteří do Izraele přišli ze San Franciska po šestidenní válce v roce 1967. Bennett sloužil v elitních armádních jednotkách, poté vystudoval práva na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.



V roce 1999 přesídlil do New Yorku, kde s přáteli založil softwarovou společnost Cyota, která zajišťovala bezpečnostní řešení pro tisíce finančních institucí. Bennett jako šéf společnosti firmu v roce 2005 prodal za 145 milionů dolarů (v dnešním kurzu přes tři miliardy korun).

V roce 2006 se Bennett vrátil do Izraele a stal se poradcem tehdejšího poslance a pozdějšího premiéra Netanjahua. Svého nejstaršího syna pojmenoval Joni, podle Netanjahuova bratra, který byl zabit při izraelské osvobozovací akci rukojmích na letišti v ugandském Entebbe v roce 1976.