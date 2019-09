Ganc odmítl jít do koalice vedené Netanjahuem. Sám chce být premiérem

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek vyzval svého soupeře Bennyho Gance, který stojí v čele centristického uskupení Modrá a bílá, aby s ním šel do široké koaliční vlády. Vysoce postavený představitel Modré a bílé Moše Jaalon ale uvedl, že centristické uskupení do koalice vedené Netanjahuem nepůjde. Ganc uvedl, že by chtěl být premiérem.