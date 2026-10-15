Izrael oznámil zastavení dodávek zboží do Gazy, Palestinci přijdou o zdroj potravin

Podle AP není jasné, kdo rozhodnutí učinil. COGAT uvedl, že pouze tlumočí prohlášení palestinských obchodníků v Pásmu Gazy, ti to ovšem popírají.
Krok nicméně podle agentury povede k okamžitému snížení zásob v Pásmu Gazy, které je zcela závislé na přísunu zboží, jehož převoz přes hranice schvalují izraelské úřady.
COGAT tvrdí, že komunikuje rozhodnutí palestinských obchodníků, kteří již mají dost toho, že vládnoucí hnutí Hamás vybírá poplatky z dodávek zboží a vyhrožuje jim. Takovýto výklad ovšem odmítá Náhid Šihajbir, který je šéfem svazu nákladních dopravců v Pásmu Gazy, podle něhož jsou to izraelské úřady, kdo restrikce zavedl.
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Zástupci svazu se po oznámení COGATu setkali s představiteli ministerstva hospodářství v Pásmu Gazy a sdělili jim, že Izrael používá ministerstvem zavedené poplatky jako záminku pro pozastavení dodávek zboží přes hranice. Ministerstvo po obchodnících žádá poplatek 10 tisíc šekelů (zhruba 70 tisíc Kč) za každý nákladní vůz, který přejede hranice.
Pozastavení dovozu vyvolalo obavy týkající se cenové dostupnosti zboží. Humanitární pracovníci totiž uvádějí, že k udržení cen pod kontrolou je potřeba kombinace humanitární pomoci a silného trhu. „Humanitární sektor samotný nezvládne naplnit potřeby všech lidí,“ uvedla mluvčí organizace Norská rada pro uprchlíky (NRC) Shaina Lowová. „Je nutné, aby trhy fungovaly,“ dodala.
Z vyjádření COGATu nebylo podle AP zřejmé, zda bude humanitárním organizacím povoleno nahradit pozastavené komerční dodávky. COGAT v minulosti uvedl, že Pásmo Gazy, kde žijí zhruba dva miliony obyvatel, potřebuje přibližně 250 nákladních vozidel se zbožím denně. Příměří z loňského října prosazené Spojenými státy přitom stanoví minimální počet 600 nákladních vozidel denně, připomněla AP.
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V srpnu 2025 OSN vyhlásila v Pásmu Gazy, sužovaném izraelskou blokádou, hladomor. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk tehdy uvedl, že situace je přímým důsledkem jednání izraelské vlády.
Podle zprávy panelu nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost IPC z loňského prosince se situace významně zlepšila právě od začátku příměří a hladomor v Pásmu Gazy už loni v prosinci nebyl. Situace však podle IPC stále byla „velmi křehká“ a v celém Pásmu Gazy hrozilo hladovění.