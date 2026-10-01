Záchrana letadla se změnila v politickou bitvu. Netanjahu varoval den předem

Záchrana stroje mířícího do Izraele by jistě byla dobrým námětem na film. Napadený kapitán Smit Machchhar i přes bodná zranění otevřel dveře kokpitu, načež se izraelský pasažér Janiv Hajun a další cestující vrhli na útočníka a stroj následně bezpečně přistál v Saúdské Arábii.
Po úlevě se ale příběh s dobrým koncem proměnil v politickou přestřelku. PR tým premiéra Netanjahua, který v průzkumech před volbami vypsanými na 27. října dlouhodobě lehce zaostává, si na incidentu evidentně rozhodl nabrat body.
Opoziční lídři však jakoukoli snahu vlády připsat si zásluhy otočili a bezpečnostní selhání přirovnali k selhání ze 7. října 2023.