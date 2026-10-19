Vyšetřování podle ní pokračuje. Izraelská média uvedla, že všichni zadržení jsou Izraelci a na vyšetřování se podílí i tajná služba Šin Bet.
Maskovaní izraelští osadníci v pátek na Západním břehu, který Izrael okupuje od roku 1967, napadli americkou fotoreportérku listu The Washington Post Heidi Levineovou, která dokumentovala palestinskou sklizeň oliv. Při útoku téměř přišla o prst, má také zlomené žebro a několik obratlů.
Na spravedlivý trest chce podle rodiny dohlédnout i vlastník média a miliardář Jeff Bezos.
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Stovka židovských osadníků bránila návratu palestinské rodiny, zraněni byli i policisté
V sobotu maskovaní osadníci v jiné části Západního břehu napadli evropské diplomaty a francouzského starostu.
Víkendové násilí odsoudily Spojené státy, které jsou nejbližším spojencem Izraele, a také Francie, Belgie a Polsko, jejichž diplomaté byli v sobotu napadeni.
Ministr zahraničí Gideon Saar a izraelská armáda z útoku na diplomaty obvinili izraelské výtržníky. Premiér Benjamin Netanjahu, jehož koalice podle předpovědí ve volbách 27. října přijde o většinu, se vyjadřuje zdrženlivěji. Podle něj diplomaté „bez předchozí koordinace“ s izraelskou armádou vstoupili „do citlivé oblasti s historií střetů“. Okolnosti útoku na Levineovou jsou podle Netanjahua nejasné.
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Izraelského osadníka obvinili z vraždy Palestince na Západním břehu
Počet útoků osadníků na Palestince podle izraelské lidskoprávní organizace Ješ Din prudce roste, od 27. září, tedy zhruba od začátku každoroční sklizně oliv, jich bylo nejméně 170. Terčem se stávají i novináři, izraelští aktivisté a zahraniční pozorovatelé.
Na Západním břehu, který Izrael téměř 60 let okupuje, žijí přibližně tři miliony Palestinců a více než půl milionu izraelských osadníků. Izraelské osady na tomto území jsou podle mezinárodního práva nelegální.