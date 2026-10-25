Podle zpráv zahraničních médií a místních svědectví provázejí operaci nucené evakuace obyvatel a demolice budov. Hlavním ohniskem armádní odvety se stalo dvousettisícové město Hebron a přilehlá obec Halhúl. Izraelské síly obě sídla neprodyšně uzavřely a zablokovaly hlavní přístupové trasy.
Podle informací americké stanice CNN a britské BBC vjely do městských čtvrtí armádní buldozery, které začaly srovnávat se zemí obytné domy i komerční objekty. Místní úřady hlásí, že své domovy musely narychlo opustit stovky palestinských rodin.
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Tři roky slibů a čekání. Tel Aviv bouří, opozice a kritici vlády zaplavili ulice
Netanjahu v oficiálním prohlášení potvrdil, že bezpečnostní složky zahájily masové zatýkání. Vojáci podle něj postupují „dům od domu“ v oblastech, odkud útočníci pocházeli. Premiér zároveň avizoval, že armáda na Západním břehu uplatní stejně nekompromisní taktiku plošných evakuací, jakou na začátku roku 2025 praktikovala v uprchlických táborech v Džanínu a Tulkarmu.
Předvolební kalkul?
Zahraniční analytici upozorňují, že prudká eskalace přichází v kritickém politickém momentu. V Izraeli se totiž za několik dnů konají parlamentní volby. Benjamin Netanjahu, který usiluje o obhajobu premiérského křesla, čelí silnému tlaku opozice i veřejnosti.
Kritici z řad lidskoprávních organizací naznačují, že tvrdý a vysoce medializovaný zásah na Západním břehu může sloužit jako součást předvolební kampaně, jejímž cílem je demonstrovat voličům neústupnou bezpečnostní linii současné vlády. Situace na místě zůstává napjatá a humanitární organizace varují před dalším vyhrocením konfliktu.