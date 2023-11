Supi ve službách Izraele. Mrchožrouty nasadil k hledání obětí Hamásu

Pokud své mrtvé pozabíjené Hamásem nemohou najít sami Izraelci, svedou to snad supové ve službách Izraele. Tamní armáda nyní hledá mrtvé po nájezdu teroristického hnutí z Pásma Gazy s pomocí těchto ptáků. A taky orlů. Vypadá to zvláštně, až morbidně, ale má to logiku.