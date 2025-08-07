Mayday! Rodiny rukojmích vypluly k pobřeží Pásma Gazy, chtějí se jim přiblížit

„Mayday! Mayday! Potřebujeme všechnu mezinárodní pomoc, aby bylo zachráněno 50 rukojmích, které Hamás už skoro dva roky vězní,“ volal do megafonu otec uneseného Nimroda Kohena. Izraelská vláda podle něj nedělá dost pro záchranu rukojmích.
„Netanjahuova vláda jedná způsobem, který je zabíjí, tím, že se snaží vést válku v celém Pásmu Gazy, ohrožuje rukojmí,“ řekl agentuře AFP Jehuda Kohen.
Premiéra Benjamina Netanjahua v minulosti někteří jeho političtí oponenti i rodiny rukojmích kritizovali, že válku v Pásmu Gazu záměrně prodlužuje kvůli vlastnímu politickému přežití.
Ve čtvrtek se má sejít izraelský bezpečností kabinet, kde se bude diskutovat o možném rozšíření ofenzivy a zabrání celého Pásma Gazy.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 61 tisíc Palestinců a dalších 151 tisíc bylo zraněno, uvedla agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.