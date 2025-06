Už takřka dva roky se Izrael snaží zničit Hamás a osvobodit rukojmí, která zajali palestinští teroristé při krvavém útoku 7. října 2023. Premiér Benjamin Netanjahu se však v poslední době dostává pod stále větší tlak, aby uzavřel příměří s Hamásem v pásmu Gazy.

„Já pro tuto vládu nehlasovala. Opustila jsem stranu Likud vedenou Benjaminem Netanjahuem, protože jsem chtěla změnu ve směřování Izraele. Ale po 7. říjnu se všechno změnilo. Nejde už o to, jakou budeme mít budoucnost, ale jestli nějakou budeme mít. Je to existenční válka. Takže není čas politikařit,“ reaguje na to náměstkyně izraelského ministerstva zahraničí Sharren Haskel.