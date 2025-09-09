Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

Autor: ,
  15:33aktualizováno  16:43
Izraelská armáda v úterý oznámila, že v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Při úderu zemřel šéf politického křídla Hamásu a jeho hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí. Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.

Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Podle agentury AP šlo teprve o druhý útok cílený na tuto zemi od začátku války mezi Izraelem a Hamásem před téměř dvěma lety.

Podrobnosti o útoku zatím nejsou známy, izraelská armáda jen sdělila, že použila přesnou munici a zpravodajské informace ve snaze minimalizovat civilní oběti.

Izraelská armáda v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. (9. září 2025)
Po několika explozích v katarském Dauhá se nad městem vznáší dým. (9. září 2025)
Izraelská armáda v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. (9. září 2025)
Po několika explozích v katarském Dauhá se nad městem vznáší dým. (9. září 2025)
Izraelská televize Channel 12 informovala, že Trump o útoku věděl a dal mu zelenou. Šéf Bílého domu v neděli uvedl, že dává Hamásu poslední varování poté, co Izrael jeho návrh na příměří přijal. Hamás pak sdělil, že návrh dostal a že s prostředníky diskutuje, jak jej dál rozvíjet.

Návrh podle stanice Channel 12 počítá s propuštěním všech rukojmích v první den příměří a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky.

Útočníci v Jeruzalémě vtrhli do autobusu a začali střílet, zabili šest lidí

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.

Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64 200 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

