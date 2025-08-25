Izrael v Gaze zasáhl nemocnici, při útoku zemřel i novinář Reuters

  10:57aktualizováno  11:15
Izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy zabil nejméně 14 lidí, včetně čtyř novinářů. Jeden z nich pracoval pro agenturu Reuters, další obětí je podle médií novinářka, která spolupracovala s agenturou AP. Izrael se zatím k úderu nevyjádřil.

Servery The Times of Israel a Al-Džazíra píší, že Izrael na nemocnici na jihu Gazy zaútočil dvakrát. Podruhé, když na místě zasahovali zdravotníci.

Reuters napsal, že obětí tohoto úderu je 15 a je mezi nimi i kameraman, který pro agenturu pracoval. Fotograf, který pro Reuters pracuje, utrpěl zranění. Úder podle Al-Džazíry směřoval na nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy. Agentura AFP napsala, že jedním ze zabitých novinářů byl kameraman Al-Džazíry.

Izrael na nemocnice i novináře v Gaze útočí opakovaně, za což čelí kritice řady mezinárodních organizací. Například OSN či Evropská unie tento měsíc odsoudila zabití čtyř novinářů katarské televizní stanice Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, taktéž při úderu na nemocnici v Gaze.

Izrael tvrdil, že se Šaríf v minulosti připojil k ozbrojenému křídlu teroristické organizace Hamás. Podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) ale nepředložil důkazy.

Při izraelském úderu v Gaze zahynuli čtyři novináři Al-Džazíry, upřesnila stanice

Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní žurnalisty. Americký prezident Donald Trump předminulý týden prohlásil, že by byl rád, kdyby zahraniční novináři měli do Gazy přístup.

Světové tiskové agentury AFP, AP a Reuters společně se stanicí BBC v červenci vyzvaly Izrael, aby kvůli hrozícímu hladu umožnil jejich spolupracujícím novinářům vstup do Pásma Gazy i odchod z něj.

