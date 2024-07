Izraelská armáda nalezla těla čtyř rukojmích zabitých při útoku Hamásu

Po poměrně turbulentním bouřkovém období do Česka přichází klidné letní počasí. V následujících dnech se budou teploty pohybovat v rozmezí od 25 do 30°C. Nejtepleji bude v sobotu, poté přijde lehké...

Senát rozhoduje o zrušení zaručené minimální mzdy v soukromém sektoru

Zrušení zaručené minimální mzdy v soukromých firmách schvalují ve čtvrtek senátoři. Když to projde, zasáhne to desetitisíce lidí, namátkou řidiče, stavební dělníky, pokojské či kuchaře. Je to...