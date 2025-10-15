Voják i taxikář. Izrael identifikoval těla tří rukojmích, otevře přechod Rafáh

  9:12
Rodiny zesnulých se díky Izraelskému forenznímu ústavu dopátraly totožnosti tří ze čtyř těl mrtvých rukojmích, které jim v úterý večer předalo teroristické hnutí Hamás. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua také rozhodla o znovuobnovení provozu na přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy. Současně zrušila omezení pro přepravu pomoci pro Palestince na tomto území.
Rukojmí Uriel Baruch z Izraele na snímku (nedatováno)

Rukojmí Uriel Baruch z Izraele na snímku (nedatováno) | foto: Reuters

Rukojmí Tamir Nimrodi z Izraele na snímku (nedatováno)
Rukojmí Ejtan Levy z Izraele na snímku (nedatováno)
Hamás v úterý identitu předaných mrtvých nesdělil. Totožnost čtvrtého těla proto ústav stále prověřuje, izraelská média přitom vyjádřila podezření, že by nemuselo patřit rukojmímu.

Identifikovanými mrtvými jsou 35letý Uriel Baruch, kterého zabili palestinští ozbrojenci na hudebním festivalu Nova při teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 a jeho tělo odvlekli do Pásma Gazy.

Dalším je 19letý voják Tamir Nimrodi, který byl při útoku unesen z vojenské základny u severní hranice s Pásmem Gazy, jeho smrt nicméně armáda až dosud nepotvrdila. Rodina v prohlášení uvedla, že jej Hamás v zajetí „zavraždil“. Fórum rodin rukojmích však krátce nato vydalo prohlášení, podle něhož Nimrodi zemřel při izraelském bombardování Pásma Gazy.

ANALÝZA: Blízký východ jako po hurikánu. Vše je jinak a Evropa je úplně mimo

Třetí tělo patří 53letému řidičovi taxi Ejtanu Levyovi, kterého rodina přes 40 dní po útoku pohřešovala, než ho označila za rukojmího. V prosinci 2023 izraelská armáda jeho rodinu informovala, že byl zavražděn už 7. října a jeho tělo odvlekli do Gazy.

Izraelská armáda v úterý večer převzala pozůstatky od Červeného kříže, který předtím převzal rakve od Hamásu ve městě Gaza. Stalo se tak v rámci dohody, podle které by Hamás měl předat všechny mrtvé rukojmí, což ale zatím neučinil.

Podle dvou zdrojů serveru The Times of Israel se Hamás chystá předat těla dalších čtyř mrtvých rukojmích během středy.

Gazu teď nejspíš čeká občanská válka, říká česká velvyslankyně v Izraeli

Izraelská vláda také podle místních médií, která se odvolávají na své nejmenované zdroje, rozhodla umožnit provoz na přechodu Rafáh. Podle médií by mohl začít fungovat již ve středu. Krok izraelské vlády reaguje právě na to, že Hamás v úterý předal pozůstatky, o kterých tvrdí, že patří čtyřem rukojmím. V minulosti byl přechod klíčovou infrastrukturou pro přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy.

Předání rukojmích se děje na základě dojednaného příměří vycházejícího z 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hamás v rámci dohody v pondělí předal 20 žijících rukojmích a čtyři těla. V úterý následovalo předání dalších čtyř těl. Mrtvých rukojmích bylo podle informací médií celkem 28.

Hamás propustil izraelské rukojmí, na svobodu se dostávají i palestinští vězni

To, že Hamás nepředal všechna těla mrtvých rukojmích, vzbudilo kritiku části izraelské veřejnosti. První fáze plánu počítá také se zastavením bojů, navýšením objemu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy, částečným stažením izraelských vojáků a propuštěním zhruba 2000 palestinských vězňů.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Vznikající Babišova vláda chce, ať ta končící Fialova předloží opět rozpočet

Mezi vznikající vládou Andreje Babiše a tou končící Petra Fialy probíhá spor. Hnutí ANO požaduje, aby současná vláda poslala znovu do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Končící kabinet...

15. října 2025  6:19

ANO, Motoristé a SPD řeší program vlády. Euro a emisní povolenky ne, EET ano

Představitelé ANO budou s partnery ze vznikající koalice s Motoristy sobě a SPD dopoledne ve Sněmovně diskutovat o programovém prohlášení budoucí vlády Andreje Babiše i o některých zákonech, jejichž...

15. října 2025  5:26

