Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Autor: ,
  16:42
Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a rozvíjí se tam hladomor, uvedli v prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie, Japonska, Francie či Slovenska. Česká republika ani Německo jej nepodepsaly. K prohlášení se připojila šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová a dvě eurokomisařky. Skupina vyzvala Izrael, aby do palestinské enklávy umožnil neomezené dodávky humanitární pomoci.
Rok a půl starý Muhammad Zakaríja Ajjúb al-Matúk trpí těžkou podvýživou. (21....

Rok a půl starý Muhammad Zakaríja Ajjúb al-Matúk trpí těžkou podvýživou. (21. července 2025) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Palestinci běží k padákům s humanitární pomocí, které byly shozeny nad severní...
Palestinci si rozebírají pomoc přivezenou kamiony do Gazy. (27. července 2025)
Palestinci si rozebírají pomoc, která ve zvýšeném množství putuje do Gazy. (27....
Kamiony s pomocí. Palestinci si rozebírají pomoc na severu Gazy u hranic s...
23 fotografií

„Hladomor se rozvíjí před našimi zraky. Je nutné okamžitě přijmout naléhavá opatření, aby se zastavilo a zvrátilo hladovění,“ stojí v prohlášení zveřejněném Británií.

Kromě zmíněných signatářů se k prohlášení připojili ministři zahraničí Belgie, Kypru, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Islandu, Irska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Portugalska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska a také eurokomisařka pro Středomoří Dubravka Šuicaová a eurokomisařka pro rovnost, připravenost a řešení krizí Hadja Lahbibová.

Thunbergová chce opět plout do Gazy. Svolává desítky lodí, připojí se známí herci

„Vyzýváme izraelskou vládu, aby povolila všechny dodávky pomoci mezinárodních nevládních organizací (NGO) a umožnila nezbytným humanitárním organizacím vykonávat jejich činnost... Všechny hraniční přechody a trasy musí být využity k tomu, aby do Gazy mohla proudit pomoc, včetně potravin, výživových doplňků, přístřešků, paliva, čisté vody, léků a zdravotnického vybavení,“ píše se v prohlášení.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (48 příspěvků)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé

Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském náměstí v Brně. Podle nich se rozměrem naprosto vymyká a narušuje veřejný prostor historického...

12. srpna 2025  17:12

Fandové vykoupili McDonald´s kvůli kartám Pokémonů, jídlo vyhodili. Rvačky rovnala policie

Spolupráce mezi řetězcem s rychlým občerstvením McDonald’s a značkou sběratelských karet Pokémon skončila v Japonsku fiaskem. Fanoušci Pokémonů zaplavili restaurace, někteří hned po nákupu vyhodili...

12. srpna 2025  17:02

Čína utne kontakty s Pavlem, reaguje na jeho „provokativní“ návštěvu dalajlamy

Čína přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem. Podle Pekingu návštěvou dalajlamy poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin...

12. srpna 2025  14:59,  aktualizováno  16:48

Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a rozvíjí se tam hladomor, uvedli v prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie, Japonska, Francie či...

12. srpna 2025  16:42

Tři výbuchy za noc. Nizozemskem se šíří bombové útoky, páchají je nejen gangy

Premium

Nizozemsko se potýká s velkým počtem bombových útoků. Hlásí je i menší města, policie jich každý rok zaznamenává více. Podle analytiků mohou mít exploze souvislost s tím, že gangy využívají nové...

12. srpna 2025  16:05

Trump likviduje původní americký kapitalismus. Jeho model se podobá čínskému

Když před několika desítkami let započala liberalizace čínská ekonomiky, mnozí se domnívali, že postupem času se bude čím dál více podobat té americké. S opětovným příchodem Donalda Trumpa do Bílého...

12. srpna 2025  16:03

Kanye West vystoupí v Praze, potvrdil šéf zrušeného slovenského festivalu

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, místo zrušeného slovenského festivalu Rubicon nakonec vystoupí na koncertu v Praze. Organizátor Rubiconu to napsal v e-mailu lidem, kteří si koupili...

12. srpna 2025  16:03

Na vafle do Vídně. Lidé jezdí i z daleka, říká majitelka stánku v malé vesničce

Premium

Již čtvrtou sezonu funguje ve Vídni, malé vesničce vzdálené zhruba pět kilometrů od Velkého Meziříčí, stánek Moniky Machátové. Její bezlepkové vafle a výběrová káva lákají nejen místní, ale i...

12. srpna 2025

Fiala natočil video, agituje i Vondráček, přesto korespondenční volba netáhne

Češi žijící v zahraničí budou moci v říjnových sněmovních volbách poprvé hlasovat korespondenčně. Zatím se podle ministerstva zahraničí zapsalo 19 tisíc lidí, tedy méně, než vláda očekávala. Premiér...

12. srpna 2025  15:52

Poslankyně ANO chtěla „zakleknout“ firmu exmanžela. Ať to hned vysvětlí, říká Babiš

Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková čelí podezření, že chtěla poškodit firmu svého bývalého manžela. Vyplývá to z nahrávek, které si muž pořídil, když se rozváděli. V nich politička mluví o...

12. srpna 2025  10:41,  aktualizováno  15:42

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

12. srpna 2025  15:37

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

12. srpna 2025  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.