Příměří se hroutí. Netanjahu přikázal okamžitě zahájit „intenzivní“ útoky v Gaze

Autor: ,
  18:10
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý odpoledne nařídil armádě okamžitě provést intenzivní útoky v Pásmu Gazy, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení premiérova úřadu. Netanjahu tak učinil po zasedání izraelského bezpečnostního kabinetu. Teroristické hnutí Hamás již v reakci uvedlo, že odkládá na úterní večer plánované a již oznámené předání těla dalšího rukojmího.
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. (29. září 2025) | foto: Reuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (29. září 2025)
Izraelské jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy se v úterý dříve...
Izraelské jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy se v úterý dříve...
Izraelské jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy se v úterý dříve...
24 fotografií

Izraelské jednotky v oblasti Rafahu na jihu Pásma Gazy se v úterý dříve odpoledne dostaly pod palbu, napsal server The Times of Israel s tím, že izraelská armáda odpověděla dělostřelbou. Armáda tento incident označila za porušení příměří ze strany Hamásu.

Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu

Příměří v pásmu vstoupilo v platnost 10. října. V neděli 19. října při útoku protitankovou střelou na jihu pásma zahynuli dva izraelští vojáci, na což izraelská armáda v odvetě odpověděla leteckými údery, při nichž zahynuli tři desítky Palestinců.

Za „zjevné porušení“ dohody o příměří v úterý dříve označil Netanjahu také pondělní předání pozůstatků rukojmího. Ty podle Izraele patřily rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda. Netanjahu v reakci na toto zjištění svolal bezpečnostní kabinet.

