Húsíjský premiér zemřel při izraelském útoku na Saná, potvrdili povstalci

Autor: ,
  18:15
Jemenští povstalci Húsíové v sobotu potvrdili, že při čtvrtečním izraelském úderu na hlavní město Saná byl zabit předseda povstalecké vlády Ahmad Rahaví spolu s několika ministry. Informovaly o tom agentury s odvoláním na prohlášení povstalců, které zveřejnila jejich tisková agentura.
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025) | foto: AP

Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Izraelské údery na hlavní město Jemenu (24. srpna 2025)
Husíjové v jemenském Saná vyjadřují podporu Palestincům a Hizballáhu. (18....
12 fotografií

Izraelská armáda ve čtvrtek nejdříve oznámila, že „přesně zasáhla vojenský cíl teroristického režimu Húsíů v oblasti Saná v Jemenu“. Povstalci údery na Saná ve čtvrtek potvrdili, neupřesnili však, co nebo kdo byl jejich cílem. V pátek pak Izrael uvedl, že cílem úderu byl náčelník generálního štábu, ministr obrany a další vysocí představitelé skupiny a že výsledek akce ověřuje. Některá jemenská média už v pátek uvedla, že při útoku zahynul premiér Rahaví.

Rahaví se stal terčem útoku spolu s dalšími ministry během rutinního jednání vlády v Saná, na němž hodnotili její činnost a výkon za uplynulý rok, uvedli povstalci v sobotní tiskové zprávě. „Několik dalších kolegů bylo zraněno, někteří z nich vážně,“ dodali bez bližších podrobností.

Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo

Rahaví byl předsedou vlády húsíjských rebelů podporovaných íránským režimem od loňského srpna, ale vládě podle Reuters ve skutečnosti šéfoval jeho zástupce Muhammad Muftá. Ten byl v sobotu pověřen výkonem povinností premiéra. Rahaví byl považován spíše za loutku a nepatřil do užšího vedení povstalců, píše Reuters.

Izraelské bezpečnostní zdroje ve čtvrtek Reuters řekly, že údery mířily na několik různých lokalit, kde se shromáždilo množství vysoce postavených představitelů Húsíů, aby sledovali televizní projev svého vůdce Abdula Malika Húsího.

Izrael udeřil na letiště v Saná. Odveta za útoky povstalců, vzkázal opět

Íránem podporovaní Húsíové ovládají sever Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy húsíjští povstalci pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele. Vícekrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Húsíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války na Ukrajině platit reparace, je přesvědčena šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v...

30. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  19:04

Ideální pohyb existuje v dětství. Později nastávají problémy, říká fyzioterapeut

Napětí, bolest zad nebo chronická únava nejsou jen mechanickým problémem. „Tělo odráží způsob, jak žijeme, myslíme a jaké máme vztahy,“ vysvětluje Petr Zahradník, který jako fyzioterapeut pracuje s...

30. srpna 2025  18:35

Húsíjský premiér zemřel při izraelském útoku na Saná, potvrdili povstalci

Jemenští povstalci Húsíové v sobotu potvrdili, že při čtvrtečním izraelském úderu na hlavní město Saná byl zabit předseda povstalecké vlády Ahmad Rahaví spolu s několika ministry. Informovaly o tom...

30. srpna 2025  18:15

Silná bouřka uvolnila kameny vyšehradské skály, kontrolují ji specialisté

Prudká bouřka v pátek večer uvolnila několik kamenů z pražské vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť, takže dopravu ani bezpečnost chodců neohrozily. Specialisté nyní skálu kontrolují, řekl...

30. srpna 2025  17:44

Nevyužívané silnice se v Litvě mění v obranné linie. Dračí zuby zpomalí nepřítele

Pobaltské země pokračují s již dříve oznámeným plánem na vytvoření komplexní obranné linie na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Nově Litva oznámila nasazení takzvaných dračích zubů, tedy pyramidových...

30. srpna 2025  17:14

Praha zvažuje revoluci v taxi dopravě. Auta by podle návrhu musela být bezemisní

Premium

Běžný řidič po Praze najezdí za den průměrně 33 kilometrů. Vůz taxislužby oproti tomu násobně více, celých 260 kilometrů. Z velké části navíc bez pasažéra. Jejich počet navíc v posledních letech...

30. srpna 2025

Pajduláci mě připravili o hlas. Jiřina Bohdalová převzala Večerníčkův řád

„Nesnažte se mě dojmout, jsem starší paní.“ Těmito slovy poděkovala herečka Jiřina Bohdalová v sobotu v rámci Dne otevřených dveří v České televizi za udělení Večerníčkova řádu. Jde o ocenění, které...

30. srpna 2025  16:55

Policie vyšetřuje smrt na pražské vyhlídce Dobeška, na tělo narazili lezci

K nálezu mrtvého cizince na vyhlídce Dobeška vyjížděli v sobotu po poledni pražští policisté. Okolnosti úmrtí vyšetřují. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

30. srpna 2025  15:06,  aktualizováno  16:06

Peklo se vrací. Izrael změnil obávaný žalář v trosky, Írán tam znovu žene vězně

Íránské nechvalně proslulé vězení Evín, kam teokratický režim často umisťuje politické vězně, je znovu v provozu. Ani ne dva měsíce po ničivém izraelském bombardování se do něj začínají vracet...

30. srpna 2025  16:01

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti zemřel člověk

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Kvůli ochraně polských oblastí v sousedství Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky, oznámila nad ránem polská armáda....

30. srpna 2025  7:07,  aktualizováno 

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a...

30. srpna 2025  15:33

Koupala se tu i Sissi. Slavné lázně čelí záhubě, zachraňují je dobrovolníci

Odlupující se fasády, graffiti a sutiny. Rumunské lázeňské město Baile Herculane, kdysi oblíbené císaři pro své sirné prameny, zažívalo dlouhý úpadek poznamenaný korupcí. Až do chvíle, kdy sem...

30. srpna 2025  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.