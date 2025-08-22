OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Panel nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost uvedl, že hladomor už propukl v governorátu města Gaza a že do konce září se může rozšířit i do oblastí kolem měst Chán Júnis a Dajr Balah.
Zda jde o hladomor, o tom oficiálně rozhoduje Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC). To je mechanismus agentur OSN, regionálních orgánů a skupin poskytujících pomoc, který hodnotí situaci na základě souboru technických kritérií.
|
Netanjahu chce jednat o konci války. Izraelská armáda už je na předměstí Gazy
V současné době podle IPC hladomoru čelí 514 tisíc obyvatel Pásma Gazy, přičemž tento počet může do konce září podle propočtů vzrůst na 641 tisíc. Hladomor byl podle IPC způsoben boji a blokádou humanitární pomoci a umocněn rozsáhlým vysídlováním obyvatelstva a zhroucením produkce potravin v oblasti. IPC před hladomorem v Pásmu Gazy varovala už v červenci.
Využívat hladovění jako zbraně je válečným zločinem, řekl podle agentury AFP Türk. „Nemůžeme dovolit, aby tato situace beztrestně pokračovala,“ vzkázal generální tajemník OSN António Guterres a vyzval k okamžitému příměří, propuštění všech izraelských rukojmích a neomezenému přísunu humanitární pomoci.
|
Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků
Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že v Pásmu Gazy hladomor není. Dodalo, že v posledních týdnech pásmo „zaplavil“ masivní přísun základních potravin. Úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) označil zprávu IPC za nepravdivou a zaujatou.
V uplynulých týdnech a měsících na existenci akutní podvýživy a hladovění v Gaze upozorňovaly mezinárodní humanitární organizace, agentury OSN i mnohé západní vlády. Zároveň kritizovaly izraelskou vládu, že nejprve svou politikou úplné blokády pásma a později rozhodnutím povolit pouze omezený přísun humanitární pomoci vyvolává humanitární krizi.