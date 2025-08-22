OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Organizace spojených národů (OSN) v pátek vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Na Blízkém východě je to vůbec poprvé. Podle odborníků v Gaze trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. Hladomor je přímým důsledkem jednání izraelské vlády, prohlásil vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Izrael bezprostředně poté tvrzení popřel.
Obyvatelé Pásma Gazy čelí po obnovení blokády Izraelem stále citelnějšímu nedostatku potravin. (22. dubna 2025)

Panel nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost uvedl, že hladomor už propukl v governorátu města Gaza a že do konce září se může rozšířit i do oblastí kolem měst Chán Júnis a Dajr Balah.

Zda jde o hladomor, o tom oficiálně rozhoduje Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC). To je mechanismus agentur OSN, regionálních orgánů a skupin poskytujících pomoc, který hodnotí situaci na základě souboru technických kritérií.

V současné době podle IPC hladomoru čelí 514 tisíc obyvatel Pásma Gazy, přičemž tento počet může do konce září podle propočtů vzrůst na 641 tisíc. Hladomor byl podle IPC způsoben boji a blokádou humanitární pomoci a umocněn rozsáhlým vysídlováním obyvatelstva a zhroucením produkce potravin v oblasti. IPC před hladomorem v Pásmu Gazy varovala už v červenci.

Využívat hladovění jako zbraně je válečným zločinem, řekl podle agentury AFP Türk. „Nemůžeme dovolit, aby tato situace beztrestně pokračovala,“ vzkázal generální tajemník OSN António Guterres a vyzval k okamžitému příměří, propuštění všech izraelských rukojmích a neomezenému přísunu humanitární pomoci.

Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že v Pásmu Gazy hladomor není. Dodalo, že v posledních týdnech pásmo „zaplavil“ masivní přísun základních potravin. Úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) označil zprávu IPC za nepravdivou a zaujatou.

V uplynulých týdnech a měsících na existenci akutní podvýživy a hladovění v Gaze upozorňovaly mezinárodní humanitární organizace, agentury OSN i mnohé západní vlády. Zároveň kritizovaly izraelskou vládu, že nejprve svou politikou úplné blokády pásma a později rozhodnutím povolit pouze omezený přísun humanitární pomoci vyvolává humanitární krizi.

