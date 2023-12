Rukojmí se vzdávali. Izraelští vojáci na ně stříleli, i když nesli bílou vlajku

„Všichni byli bez košil a nesli hůl s připevněnou bílou látkou na jejím konci. Voják, který je spatřil, se však cítil ohroženě a prohlásil, že se jedná o teroristy. Vzápětí zahájil i s dalšími vojáky střelbu, dva rukojmí byli na místě mrtví,“ řekl podle agentury Reuters úředník.

Třetí z obětí byl po střelbě ještě naživu. Doplazil se do nedaleké budovy, kde hebrejsky volal o pomoc. „Velitel praporu okamžitě vyhlásil příměří a dal rozkaz k zastavení palby. Ale jednotka neuposlechla hned a třetího muže také zabila,“ dodal.

Izraelská armáda už dříve přiznala, že udělala chybu, když tři rukojmí identifikovala jako hrozbu. „Je to tragický incident, Izraelské obranné síly nesou odpovědnost,“ uvedl podle zpravodajského serveru The Times of Israel armádní mluvčí Daniel Hagari.

Ke střelbě došlo ve čtvrti Šudžája. „Jedná se o oblast, kde se vojáci střetli s mnoha teroristy, včetně sebevražedných atentátníků,“ dodal. Incident podle něj bude důkladně vyšetřen.

Zabitými rukojmími jsou podle Hagariho Jotam Haim, kterého Hamás unesl z kibucu Kfar Aza, a Samar Talalka unesený z kibucu Nir Am. Třetím zastřeleným rukojmím byl student a syn íránských rodičů Alon Lulu Šamriz z kibucu Kfar Aza, uvedly později místní úřady.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení kondoloval rodinám a uvedl, že nad smrtí tří rukojmích truchlí. „Spolu s celým izraelským lidem skláním hlavu a hluboce truchlím nad smrtí tří našich drahých synů, kteří byli uneseni,“ uvedl.

Poté, co armáda oznámila, že při bojích v Pásmu Gazy zabila tři rukojmí, které omylem považovala za nepřátelské bojovníky, se v Tel Avivu v pátek pozdě večer shromáždily stovky lidí. Demonstrovali před sídlem ministerstva obrany s fotkami svých blízkých, které drží v zajetí palestinské hnutí Hamás.

Snaha osvobodit rukojmí

Blízcí unesených po vládě premiéra Netanjahua žádají větší úsilí o propuštění lidí, které unesl Hamás. „Jediným způsobem, jak osvobodit rukojmí, je jednání,“ řekl agentuře AFP jeden z demonstrantů. „Čas vypršel, přineste je domů!“ skandoval podle serveru The Times of Israel (ToI) dav.

Podle ToI se hněv části příbuzných zvýšil také po zprávě z uplynulých dnů, podle které izraelská vláda odmítla jednat o návrhu na propuštění některých rukojmích, který předložil Hamás. Kabinet se domnívá, že zvýšením vojenského tlaku na palestinskou organizaci dosáhne lepších podmínek při jednání o propuštění unesených.

Izrael zahájil válku proti hnutí Hamás, jež vládne v Pásmu Gazy, poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1200 lidí a dalších více než 200 jich unesla do Pásma Gazy. Část rukojmích byla propuštěna výměnou za palestinské vězně v rámci týdenního příměří na konci listopadu. Od začátku úderů v Pásmu Gazy zemřelo podle palestinských úřadů bezmála 19 000 lidí.