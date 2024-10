Sinvár se před útokem na Izrael ukryl, tunel vybavil televizemi i nábytkem

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„Sinvár se den před masakrem v Izraeli soustředil na své přežití. Na videu můžete vidět, jak 6. října, jen několik hodin před útokem, vklouzl s rodinou do podzemního bunkru pod jejich domem,“ uvedl v sobotu odpoledne mluvčí izraelské armády Daniel Hagari.

„Sinvár a jeho syn několik hodin stěhovali do tunelu zásoby – jídlo, televizi s plochou obrazovkou, matrace. Celou operaci drželi v tajnosti,“ dodal.

Podle Hagariho si Sinvár vybudoval ve městě Chán Júnis podzemní pevnost, kde se skrýval a odkud útok řídil. „Letos v únoru vstoupily izraelské formace do Chán Júnisu a našly místo, kde se skrýval. Objevili jsme podzemní komplex s obytnými prostory, sprchami, postelemi, trezory a uniformami. Několikrát jsme byli jen kousek od jeho dopadení,“ popsal.

V úkrytu se nacházelo i několik televizí, pohovky, komunikačních zařízení a jídlo. „Věděli jsme, že tam Sinvár byl, protože jsme našli jeho DNA na kapesníku, který použil,“ řekl Hagari a dodal, že úkryt byl jen několik set metrů od tunelu, kde Hamás koncem srpna popravil šest rukojmích.

„Sinvár trávil většinu času v podzemí mezi Chán Júnisem a Rafáhem a vynořoval se jen na útěku,“ konstatoval Hagari.

Izraelská armáda Sinvára ve středu zabila, aniž by předem věděla, že je mezi členy Hamásu i jejich lídr.

Sinvár je považován za hlavního strůjce útoku na Izrael z loňského 7. října, jímž začala válka v Pásmu Gazy a při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1 200 lidí, většinou civilistů. Izraelské odvetné bombardování Pásma Gazy a pozemní operace stály podle místních úřadů, ovládaných Hamásem, životy více než 42 tisíc Palestinců.

Kabelka za desetitisíce dolarů?

Na videu je kromě Sinvárova syna vidět také jeho manželka Zamar. O té mluvčí izraelských sil Avichaj Adraee, který má na starost komunikaci v arabštině, v sobotu na síti X napsal, že do krytu zřejmě vstoupila s kabelkou v hodnotě 32 tisíc dolarů (740 tisíc korun).

„Vstoupila Sinvárova manželka loni 6. října do tunelu s taškou, jejíž cena se odhaduje na 32 000 dolarů? Odpověď nechám na vás,“ napsal Adraee. Příspěvek doplnil snímkem, na které Sinvárova žena drží v tunelu černou tašku a fotografií tašky z nabídky společnosti Hermés.

Jeho tvrzení nelze nezávisle ověřit. Kabelka, kterou má Sinvárova žena na videu, ale tu od Hermésu na první pohled nepřipomíná.

Abú Zamar se narodila v roce 1980 ve městě Gaza a získala magisterský titul v oboru náboženských studií na tamní Islámské univerzitě. Její rodina je známá podporou Hamásu a akcí proti Izraeli.

Abú Zamar a Sinvar se vzali v listopadu 2011 poté, co se oba dostali z izraelského vězení v rámci dohody o propuštění uneseného vojáka Gilada Šalita. Abú Zamar bylo v době svatby 31 let, Sinvárovi bylo o osmnáct let více.