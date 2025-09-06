Izrael chystá útok na sídlo Hamásu v Gaze. Opusťte budovu a přilehlé stany, vyzval

Izraelská armáda (IDF) vyzvala k evakuaci okolí jedné budovy ve městě Gaza, kterou se chystá ostřelovat, protože se v ní, nebo v její blízkosti nachází podle Izraele základna teroristického hnutí Hamás, informuje agentura AFP. Vojsko před pár hodinami také vyzvalo Palestince z tohoto města, aby se evakuovali do nově budované humanitární oblasti na jihu Pásma Gazy u města Chán Júnis.
Obyvatelé Gazy opouštějí severní část města. (5. září 2025)

Obyvatelé Gazy opouštějí severní část města. (5. září 2025) | foto: AP

Obyvatelé Gazy opouštějí severní část města. (5. září 2025)
Obyvatelé Gazy opouštění severní část města. (5. září 2025)
Palestinci prohlížejí trosky po útoku izraelských sil. (5. září 2025)
Izrael zasáhl budovu v palestinském městě Gaza. (5. zří 2025)
První fáze nové izraelské ofenzivy, která už si vyžádala životy tisíce Palestinců, začala v Pásmu Gazy v polovině srpna s proklamovaným cílem úplně zničit Hamás a zajistit návrat všech rukojmí zadržovaných v pásmu od října 2023.

„Naléhavé varování pro obyvatele města Gazy...zvláště pak pro ty, která se nacházejí v blízkosti budovy Al-Rujá nebo v přilehlých stanech,“ uvedl přes sociální sítě mluvčí izraelské armády Avichaj Adraee. „(Izraelské ozbrojené) síly zaútočí v brzké době na tuto budovu kvůli teroristické základně Hamásu, která se nachází uvnitř ní, nebo v její blízkosti,“ uvedl dále.

Zabili jsme v Gaze mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu, oznámili Izraelci

Adraee už dříve vyzval opět prostřednictvím sociálních sítí k neprodlené evakuaci všech Palestinců z města Gaza na jih palestinského území, kde se chystá izraelská armáda zřídit „humanitární oblast“. V ní bude podle armády polní nemocnice, vodovodní potrubí a zařízení, které zbaví mořskou vodu soli. Vojsko dále oznámilo, že Palestinci budou dostávat pravidelné dodávky potravin, stanů, léků a jiného zdravotnického materiálu, a to v koordinaci s mezinárodními organizacemi, včetně Organizace spojených národů (OSN).

Nová ofenziva s cílem dobýt celé město Gaza vyvolala silnou kritiku jak v zahraničí, kde vzbuzuje obavy ohledně ještě dalšího zhoršení již beztak rozsáhlé humanitární krize v pásmu, tak v Izraeli, kde proti rozhodnutí vlády rozšířit válku protestovaly statisíce občanů. Žádaly okamžité uzavření dohody o příměří s Hamásem, která by zajistila propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. Někteří kritici obviňují premiéra Netanjahua, že válku v pásmu záměrně prodlužuje kvůli svému politickému přežití.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Thunbergovou a spol. plující ke Gaze chce Izrael označit za teroristy

Podle posledních zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 231 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Izrael chystá útok na sídlo Hamásu v Gaze. Opusťte budovu a přilehlé stany, vyzval

Izraelská armáda (IDF) vyzvala k evakuaci okolí jedné budovy ve městě Gaza, kterou se chystá ostřelovat, protože se v ní, nebo v její blízkosti nachází podle Izraele základna teroristického hnutí...

