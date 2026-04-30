Izrael u Kréty zasáhl proti flotile plující do Gazy. Pirátství, zuří aktivisté

Izraelské ozbrojené síly v noci na čtvrtek zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy. Na palubě více než 20 lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka.

Několik desítek lodí vyplulo z Barcelony 12. dubna s cílem překonat izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy, kde navzdory vratkému a často porušovanému příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás zůstává humanitární situace nadále špatná.

Posádka flotily s humanitární pomocí pro Gazu, která vyplula ze španělské Barcelony, zvedá ruce poté, co plavidlo zadržela izraelská armáda u pobřeží Řecka. (30. dubna 2026)
Izraelské ozbrojené síly zastavily u Kréty flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy. (30. dubna 2026)
Izraelské ozbrojené síly zadržely lodě stovky kilometrů od izraelského pobřeží. „Je to pirátství,“ uvedli organizátoři v prohlášení.

„Nezákonné zadržení lidských bytostí na otevřeném moři blízko Kréty je potvrzením toho, že Izrael může jednat zcela beztrestně a bez jakýchkoliv důsledků daleko od svých hranic,“ stojí v prohlášení.

„Izrael okupuje Středozemní moře“

Žádný stát podle organizátorů nemá právo nárokovat si, kontrolovat anebo okupovat mezinárodní vody, nicméně Izrael tak učinil a „okupuje Středozemní moře u břehů Evropy“.

To, že se flotila nachází v blízkosti Kréty, uvedl i portál server The Times of Israel, a to s odvoláním na veřejně dostupné údaje služeb monitorujících námořní plavbu. Podle něj flotilu tvoří 58 plavidel.

K zadržení lodí se už vyjádřil izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon, který lidi na palubách označil za blouznivé agitátory, kteří baží po pozornosti. „Další provokační flotila byla zadržena ještě předtím, než dosáhla naší oblasti,“ napsal diplomat na síti X.

Vzhledem k tomu, že flotila mířila do Pásma Gazy a ne do Izraele, není podle agentur jasné, co izraelský velvyslanec mínil slovy „naše oblast“.

Izraelská armáda v současnosti vojensky kontroluje více než polovinu území Pásma Gazy a pod úplnou kontrolou Izraele je také jakýkoliv pohyb lidí a zboží do oblasti a z ní, stejně jako vzdušný prostor nad pásmem a jeho teritoriální vody.

Izraelské ozbrojené síly překazily i loňský říjnový pokus flotily proplout s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Tehdy na lodích zadržely více než 450 lidí. Izraelské úřady je po převozu do Izraele postupně deportovaly.

