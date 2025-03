Hamás odmítl návrh na příměří, Izrael zastavil vjezd humanitární pomoci do Gazy

O zastavení vstupu humanitární pomoci do Pásma Gazy informoval úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Podle serveru The Times of Israel v neděli také palestinská média informovala o několika mrtvých a zraněných při izraelském leteckém dronovém útoku na město Bajt Hanún na severu Pásma Gazy. Armáda to zatím nekomentovala.

Vysoce postavený představitel palestinského teroristického hnutí Hamás podle deníku Haarec zopakoval, že Hamás trvá na dodržení předchozího ujednání stran druhé fáze příměří, která měla začít v neděli.

„Nejnovější prohlášení Netanjahuovy kanceláře je jasným potvrzením, že Izrael opět porušuje dohodu, kterou podepsal,“ řekl Mahmúd Mardáví. „Druhá fáze dohody musí být dodržena, včetně jednání o trvalém příměří, plném stažení (izraelské armády z Pásma Gazy), obnovy a propuštění (palestinských) vězňů,“ dodal.

První den příměří na základě Witkoffova návrhu by byla propuštěna polovina rukojmích, živých i mrtvých, dosud zadržovaných v Pásmu Gazy, uvedl Netanjahuův úřad. Zbývající rukojmí mají být propuštěna po dojednání trvalého příměří.

Witkoff předložil plán na prodloužení stávajícího příměří poté, co naznal, že je třeba více času na rozhovory o trvalém příměří, uvedl úřad izraelského premiéra.

Příměří má trvat během muslimského měsíce ramadán, který začal v sobotu a potrvá zhruba do konce března, a během židovského svátku Pesach, který letos připadá na 12. až 20. dubna, napsala agentura Reuters.

Mluvčí palestinského teroristického hnutí Hamás Házim Kásim v sobotu řekl, že hnutí odmítá izraelskou formulaci o pouhém prodloužení první fáze příměří. Nezmínil se výslovně o Witkoffově plánu.

Netanjahuův úřad uvedl, že Izrael okamžitě povede jednání o Witkoffově plánu, pokud s ním bude Hamás souhlasit.

„Podle dohody se Izrael může vrátit k bojům po 42. dni, pokud bude mít pocit, že jednání jsou neefektivní,“ sdělil dále úřad izraelského premiéra. Podle něj Hamás porušoval dosavadní dohodu o příměří. Z porušování se obviňují obě strany navzájem.

Druhá fáze příměří v hrubých obrysech počítala s propuštěním zbývajících živých rukojmích, plným odchodem izraelských vojáků z Pásma Gazy a časově neomezeným zastavením bojů. Přesné podmínky a parametry druhé fáze však nebyly dosud dohodnuty, přičemž na začátku příměří se předpokládalo, že tak bude učiněno v průběhu první fáze.

Dva palestinští představitelé obeznámení s jednáním Reuters sdělili, že Izrael odmítl vstoupit do druhé fáze dohody nebo jen zahájit jednání o ní. Místo toho izrael požaduje prodloužení první fáze příměří, které by zahrnovalo předání řady živých vězňů a těl každý týden prodloužení. Hamás to ale odmítl a trvá na dodržování dohody a zahájení druhé fáze příměří.

Dohoda o příměří zastavila po 15 měsících boje mezi Izraelem a Hamásem a umožnila stranám konfliktu vyměnit 33 izraelských rukojmích a pět Hamásem zadržovaných Thajců za zhruba 2000 palestinských vězňů.

Válku v Pásmu Gazy rozpoutal 7. října 2023 útok Hamásu a jeho spojenců na jih Izraele, kde ozbrojenci pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 jich unesli jako rukojmí. Při odvetné ofenzivě izraelské armády podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy spravovaného Hamásem zahynulo či se pohřešuje v sutinách na 62.000 lidí.