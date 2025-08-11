Izrael zabil v Gaze pět novinářů Al-Džazíry. Byl mezi nimi člen Hamásu, hájí se

  9:47
Nedělní izraelský úder nedaleko nemocnice Šífa ve městě Gaza zabil pět novinářů katarské televize Al-Džazíra, včetně prominentního reportéra Anase Šarífa, informovala televize.

Šaríf, další reportér Muhammad Kríka a kameramani Ibráhím Záhir, Muhammad Núfal a Muaman Alíva byli podle televize při zásahu ve stanu pro novináře u hlavního vjezdu do nemocnice. Al-Džazíra jejich smrt označila za „cílený atentát“ a další „zjevný a předem promyšlený útok na svobodu tisku“.

Izraelská armáda potvrdila, že cílila na Šarífa, a zdůvodnila to tím, že podle ní byl „šéfem teroristické buňky Hamásu“. Také tvrdí, že byl zapojen do raketových útoků na izraelské civilisty a vojáky.

Organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) vyjádřila nad útokem zděšení a uvedla, že Izrael nepředložil pro obvinění vůči Šarífovi důkazy. „Izrael často postupuje tak, že zabije novináře, a teprve potom tvrdí, že byl terorista, aniž by předložil dostatek důkazů. Tento vzorec se opakuje nejen v současné válce, ale opakoval se i v předchozích desetiletích,“ uvedla ředitelka CPJ Jodie Ginsbergová.

Vedoucí redaktor Al-Džazíry Muhammad Muavad stanici BBC řekl, že Šaríf byl akreditovaný novinář a jediný hlas, který ukazoval světu, co se v Gaze děje.

Izrael nevpouští zahraniční novináře do Pásma Gazy, aby mohli o válce svobodně informovat. Mnoho médií se proto při pokrývání tamního dění spoléhá na místní novináře.

„Stali se terčem útoku ve stanu, nereportovali z frontové linie,“ uvedl Muavad. „Faktem je, že izraelská vláda chce umlčet jakékoli zpravodajství z Gazy,“ řekl v pořadu The Newsroom. „Něco takového jsem v moderní historii ještě neviděl,“ dodal.

Al-Džazíra, OSN a CPJ v červenci vydaly prohlášení varující, že Šaríf je ohrožen na životě, a vyzývající k jeho ochraně. Osmadvacetiletý reportér krátce před smrtí varoval před intenzivním bombardováním ve městě Gaza. Příspěvek, který byl zveřejněn poté, co bylo oznámeno jeho úmrtí, se zdá být předem napsaný a publikovaný jeho známým.

Ve dvou drastických videích zachycujících následky útoku, jejichž pravost potvrdila BBC Verify, je vidět, jak muži odnášejí těla obětí. Podle Al-Džazíry útok zabil sedm lidí, včetně pěti jejích zaměstnanců.

11. srpna 2025  9:47

