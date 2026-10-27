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Izrael volí nový parlament. Netanjahu stojí proti opozičnímu bloku

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  6:28aktualizováno  6:51
V Izraeli se konají parlamentní volby (27. října 2026)

V Izraeli se konají parlamentní volby (27. října 2026) | foto: AP

Bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot, předseda strany Yashar, míří...
V Izraeli se konají parlamentní volby (27. října 2026)
Bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot, předseda strany Yashar, míří...
V Izraeli se konají parlamentní volby (27. října 2026)
27 fotografií
V Izraeli začaly parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodnout., zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, jehož mírně favorizují průzkumy. Volební místnosti se uzavřou ve 21:00 SEČ.

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Koalice, kterou tvoří premiérův Likud a krajně pravicové strany, je u moci od roku 2022. Několikanásobný premiér Netanjahu, který poprvé vedl vládu již v 90. letech minulého století, čelí po čtyřech letech u moci mnohým kritikám kvůli korupci, sporné reformě justice a především kvůli útoku ze 7. října 2023, kterému vláda nedokázala zabránit.

V zahraničí pak vůči izraelské vládě zaznívala kritika ohledně vysokého počtu civilních obětí izraelského tažení v Pásmu Gazy či podpoře rozšiřování židovských osad na palestinských okupovaných územích.

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Premiér však tvrdí, že jeho vláda zasadila tvrdou ránu silám, které Tel Aviv považuje za nepřítele Izraele - Hamásu, libanonskému Hizballáhu a Íránu. Netanjahu, kterého před volbami podpořil americký prezident Donald Trump, sliboval, že kampaň proti Íránu bude pokračovat, pokud bude znovu u vlády.

Opozice slibuje, že rozpolcenou zemi znovu sjednotí a chyby z nedávné minulosti napraví. Slibuje zřídit nezávislou vyšetřovací komisi k útoku ze 7. října 2023 a posílit bezpečnost a ekonomiku země.

Průzkumy v posledních týdnech před volbami ukazovaly, že blok opozičních stran má vůči současné vládní koalici mírný náskok, který by ale nestačil pro dosažení většiny 61 mandátů ve 120členném Knesetu. Klíčovou váhu tak mohou mít arabské strany, které odmítají spolupracovat s Netanjahuem.

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Generála ve výslužbě a politického nováčka Eisenkota, který je v parlamentu od roku 2022, považují média za hlavního Netanjahuova vyzyvatele. Netanjahu je naproti tomu zkušený politický harcovník, který je v politice od 90. let, kdy se stal poprvé premiérem.

Po desetileté pauze v opozici se Netanjahu vrátil do premiérské funkce v roce 2009 a udržel se v ní až na pauzu v letech 2021 a 2022. V minulých volbách šéf pravicové strany Likud uspěl navzdory tomu, že čelil soudu kvůli obvinění z korupce, který se táhne od roku 2020 mimo jiné kvůli častým nepřítomnostem premiéra.

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