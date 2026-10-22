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Hon na Bibiho. Opozice slibuje převrat, na všem se ale sama neshodne

Tomáš Ratner
  13:53

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Bývalí premiéři Naftali Bennett a Jair Lapid na akci své strany B’Jachad v rámci příprav na izraelské parlamentní volby v Izraeli. (21. října 2026) | foto: Reuters

Lídři tábora namířeného proti Benjaminu Netanjahuovi ladí plán, jak dlouholetého izraelského premiéra pomocí bleskových zákonů ihned po volbách odříznout od moci a zablokovat jeho justiční reformu. Problémem je, že si pestrý opoziční blok nevěří navzájem a v kuloárech už se šušká o řešení, které by dnes mnozí považovali za politickou zradu: vládě národní jednoty s Netanjahuem.

Průzkumy sice předpovídají, že po úterních izraelských volbách nastane patová situace, ale opozice voličům nabízí kroky, jak by se zbavila dosavadního premiéra Netanjahua i s tou nejtenčí většinou.

Došlo to do fáze, že Netanjahu začal podle izraelských médií drtivě tlačit na své názorově spřízněné politické konkurenty, aby raději vůbec nekandidovali.

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