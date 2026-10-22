Hon na Bibiho. Opozice slibuje převrat, na všem se ale sama neshodne

Lídři tábora namířeného proti Benjaminu Netanjahuovi ladí plán, jak dlouholetého izraelského premiéra pomocí bleskových zákonů ihned po volbách odříznout od moci a zablokovat jeho justiční reformu. Problémem je, že si pestrý opoziční blok nevěří navzájem a v kuloárech už se šušká o řešení, které by dnes mnozí považovali za politickou zradu: vládě národní jednoty s Netanjahuem.
Průzkumy sice předpovídají, že po úterních izraelských volbách nastane patová situace, ale opozice voličům nabízí kroky, jak by se zbavila dosavadního premiéra Netanjahua i s tou nejtenčí většinou.
Došlo to do fáze, že Netanjahu začal podle izraelských médií drtivě tlačit na své názorově spřízněné politické konkurenty, aby raději vůbec nekandidovali.