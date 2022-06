Izrael čekají další volby. Parlament odhlasoval zákon o svém rozpuštění

Funkce se má Lapid ujmout o půlnoci, ale podle izraelských médií si s dosavadním premiérem Naftali Bennettem úřad předají odpoledne. Ve 120členném parlamentu prošel zákon o rozpuštění v poměru 92:0 hlasům. Koaliční Strana práce a strana Izrael je náš domov se ale hlasování zdržely, protože se nepodařilo odhlasovat i zákon, který by umožnil výstavbu metra v Tel Avivu. Rozhodnutí této otázky by byl velký úspěch končící koalice, tomu chtěla opozice zabránit.

Čtvrtečním hlasováním tak končí práci 24. izraelský parlament zvolený teprve loni. Do následujících voleb bude u moci Lapidova úřadující vláda. Bennett už ve středu oznámil, že v nich kandidovat nebude. Politické strany musejí seznamy svých kandidátek do předčasných voleb dodat nejpozději do 15. září.

V dubnu 2019 v předčasných parlamentních volbách vyhrál potřetí za sebou pravicový Likud politika Benjamina Netanjahua. Parlament rozhodl o svém rozpuštění o měsíc později, protože se Netanjahuovi nepodařilo sestavit novou vládu. V dalších předčasných volbách vyhrálo centristické uskupení Modrá a bílá. Ani v prosinci se poslancům nepodařilo najít příštího premiéra, a tak byl parlament opět automaticky rozpuštěn.

V březnu 2020 v dalších předčasných parlamentních volbách, třetích během jednoho roku, vyhrála vládnoucí strana Likud. V dubnu téhož roku podepsali premiér a jeho rival a šéf centristického uskupení Modrá a Bílá Ganc dohodu o vytvoření krizové koaliční vlády, která měla ukončit přes rok trvající politický pat a ustavit kabinet během krize kolem pandemie covidu-19.

Znovu byl parlament rozpuštěn na konci roku 2020, důvodem byly spory o rozpočet. Poslední předčasné volby v březnu 2021 vyhrála vládnoucí pravicová strana Likud před centristickým uskupením Ješ Atid.

V létě téhož roku parlament vyslovil důvěru nové koaliční vládě Naftaliho Bennetta z nacionalistické strany Jamina, čímž skončilo 12leté období, kdy stál v čele kabinetu Netanjahu. Bennetta měl ve funkci předsedy vlády v srpnu 2023 vystřídat Lapid.

Letos v dubnu koaliční vláda ztratila většinu v parlamentu, když poslankyně strany Jamina Idit Silmanová odmítla kabinet dále podporovat. Později pohrozil další vládní poslanec, že vládu nepodpoří, a v květnu přestala kabinet podporovat i členka levicového Merecu Ghaida Rinavieová Zoabiová.

Na začátku června se vládě nepodařilo prosadit obnovení zákona, který zajišťuje právní rámec pro Izraelce žijící v osadách na palestinském Západním břehu Jordánu. Bennhet se s Lapidem dohodli, že nechají parlament hlasovat o jeho rozpuštění.