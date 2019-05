Izraelský parlament odhlasoval své rozpuštění. Netanjahu nesestavil koalici

Vládní strana Likud v dubnových volbách nezískala dostatek hlasů pro sestavení jednobarevné vlády, premiér Netanjahu tak byl nucený jednat o koalici.

Na její sestavení dostal 28 dní a termín mu byl v souladu se zákonem prodloužen o dalších čtrnáct dní. Lhůta dnes o půlnoci místního času vypršela. V Izraeli jde o historicky první případ, kdy se vládu v termínu sestavit nepodařilo.

Pro rozpuštění parlamentu dnes večer hlasovalo 74 poslanců, proti bylo 45. Pakliže by parlament rozpuštěn nebyl, prezident Reuven Rivlin by sestavením koalice pověřil jiného z poslanců, což by vedlo k ukončení Netanjahuovy dekády v čele země. Likud podle agentury AP namísto ústupků rivalům nakonec podpořil rozpuštění parlamentu.

Za neschopností vytvořit koalici stojí spor mezi ultraortodoxními a sekulárními nacionalistickými spojenci Likudu ohledně zákonu o branné povinnosti pro ultraortodoxní Židy. Další rozepře panují kvůli návrhu zákona, který by zabránil trestnímu stíhání Netanjahua (o protestech proti zákonu jsme psali zde).

Netanjahu po hlasování prohlásil, že jeho Likud nadcházející volby vyhraje. „Povedeme rychlou, ostrou a jasnou volební kampaň, která nás dovede k vítězství. Vyhrajeme, vyhrajeme a vyhraje veřejnost,“ řekl premiér.