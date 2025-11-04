Prokurátorka za mřížemi. Uvolnila záběry s týraným Palestincem, pomohl detektor lži

  14:06
Kvůli videu s týraným Palestincem z loňského léta zatkla izraelská policie bývalou generální vojenskou prokurátorku Jifat Tomerovou-Jerušalmiovou. Její spojitost s případem náhodně odhalil detektor lži. Tomerová-Jerušalmiová rezignovala v pátek poté, co se přiznala, že schválila cílený únik videa. Během víkendu se stala terčem nenávisti a následně byla několik hodin nezvěstná.

V obzvláště citlivé době, kdy se Izrael na mezinárodní scéně snaží čelit kritice a obviněním z nehumánního zacházení s Palestinci, se řeší případ ze základny Sde Teiman. Zveřejněný záznam z loňského srpna zachycuje týrání zadržovaného Palestince pěti vojáky ve vojenském detenčním zařízení. Podle obžaloby mu způsobili zlomeniny žeber a zranění v konečníku.

Otázkou ale bylo, kdo za únikem videa stojí. K odhalení vedla paradoxně náhoda, a to více než rok po odvysílání videa. V říjnu 2025 podstoupila mluvčí kanceláře prokuratury u tajné služby Šin Bet rutinní test na detektoru lži v nesouvisející věci. Když však byla dotázána i na únik ze Sde Teimanu, agenti její odpovědi vyhodnotili jako podezřelé.

Interní prověřování rychle ukázalo, že stopy vedou přímo k její nadřízené, generální prokurátorce Tomerové-Jerušalmiové. Civilní generální prokurátorka Gali Baharavová-Miaraová nařídila trestní vyšetřování. Tomerová-Jerušalmiová poté 31. října rezignovala s plným přiznáním odpovědnosti.

Ve svém rezignačním dopise obhajovala své kroky snahou bránit právní stát. Uvedla, že její lidé čelili „osobním útokům, urážkám a dokonce i výhrůžkám“ jen proto, že trvali na dodržování zákona, a to i při vyšetřování zločinů páchaných na zadržených teroristech.

Nyní čelí obvinění z podvodu, porušení důvěry, zneužití pravomoci, maření spravedlnosti a zveřejnění informací veřejným činitelem. Dále také z toho, že mařila vyšetřování úniku videonahrávky údajně falešnými tvrzeními.

Ztracený telefon

Samotnému nedělnímu zatčení exprokurátorky předcházelo dramatické pátrání. Poté, co byla nahlášena jako pohřešovaná a panovaly obavy o její život, ji nakonec nalezli na pláži severně od Tel Avivu.

Vyšetřovatelé se domnívají, že její zmizení mohlo souviset s pokusem o zničení důkazů. Při výslechu totiž bývalá prokurátorka nedokázala vysvětlit, kde je její mobilní telefon. Podle přepisů uvedla, že si „opravdu nevzpomíná“ a že jí zařízení „mohlo spadnout do moře“. Policie má podezření, že se telefonu zbavila úmyslně, aby zničila usvědčující komunikaci. Soud jí v pondělí prodloužil vazbu do středy.

Důkazy naznačují, že Tomer-Jerušalmiová únik iniciativně nařídila. Klíčovým důkazem je údajně konverzace přes WhatsApp, která byla odhalena poté, co mluvčí její kanceláře podstoupil rutinní test na detektoru lži.

V této konverzaci prý Tomer-Jerušalmiová odmítla návrh na pouhý brífink pro novináře a prosadila cílený únik videa, aby dosáhla větší pozornosti. „Teď to bereme do vlastních rukou,“ napsala ve zprávách. Následně údajně nařídila kontaktovat izraelskou televizní stanici Channel 12, která video zveřejnila.

Transparent s exprokurátorkou v uniformě Hamásu

Ve vazbě skončil i bývalý hlavní vojenský prokurátor Matan Solomeš a vyšetřování se rozšířilo na nejméně dva další podezřelé z kanceláře. Dokonce se spekuluje o kompletní výměně vedení vojenské prokuratury.

Skandál vyvolal politickou bouři. Premiér Benjamin Netanjahu označil únik videa za nejzávažnější PR útok proti Izraeli. Zároveň se prohloubila krize mezi vládou a civilní generální prokurátorkou Gali Baharavovou-Miaraovou. Ministr spravedlnosti Jariv Levin se ji snaží z vyšetřování vyloučit, zejména proto, že její úřad dříve označil vyšetřování úniku za „vyčerpané“.

Příznivci pravice exprokurátorku tvrdě kritizují. Fanoušci fotbalového klubu Beitar Jerusalem, který je známý svými extrémními pravicovými postoji, vyvěsili transparent zobrazující Tomerovou-Jerušalmiovou v uniformě Hamásu. Vyzvali také k zatčení novináře, který získal a zveřejnil uniklé záběry.

Týraný palestinský terorista, klíčový svědek celého incidentu, byl v říjnu propuštěn do Gazy v rámci výměny zajatců na základě dohody o příměří. Stalo se tak, aniž by ho armádní prokuratura, kterou tehdy Tomerová-Jerušalmiová vedla, za více než rok od incidentu údajně vůbec vyslechla.

Prokurátorka za mřížemi. Uvolnila záběry s týraným Palestincem, pomohl detektor lži

