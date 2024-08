Izrael plánuje novou osadu na Západním břehu, první po sedmi letech

Podle serveru The Times of Israel půjde o první osadu formálně založenou izraelskou vládou „na zelené louce“ na okupovaných územích od roku 2017.

„Žádné protiizraelské ani protisionistické rozhodnutí rozvoj této osady nezastaví. I nadále budeme bojovat proti nebezpečné myšlence palestinského státu a zakládat pro to fakta přímo na zemi. To je mým životním posláním,“ řekl Smotrič, předseda strany Náboženský sionismus a rovněž pověřený ministr pro Západní břeh Jordánu na ministerstvu obrany.

Smotrič rozšiřování osad na Západním břehu dlouhodobě podporuje a v jedné z nich také sám žije.

Většina členských států OSN považuje osady vybudované na Západním břehu Jordánu a dalších územích, která Izrael zabral v šestidenní válce v roce 1967, podle mezinárodního práva za nelegální. Izrael to zpochybňuje a odvolává se na historické a biblické vazby židovského národa na toto území.

V červnu oznámil, že se chystá na Západním břehu zpětně legalizovat čtyři ilegální osady, oficiálně založit tři nové a zabrat další rozsáhlé plochy půdy.

Palestinci přitom chtějí mít na Západním břehu svůj nezávislý stát. Palestinská autonomie, která nad Západním břehem vykonává pod izraelskou vojenskou okupací omezenou správu, opakuje, že výstavba osad a demolice palestinských domů se rovnají etnickým čistkám. To Izrael popírá.

Španělsko, Irsko a Norsko se v květnu připojily k většině členských zemí OSN, když formálně uznaly palestinský stát. Jeho vznik a budoucí existenci vedle Izraele považují za jediný způsob, jak zajistit trvalý mír mezi Izraelem a Palestinci. Izrael jejich rozhodnutí odsoudil s tím, že jen podpoří hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy a proti němuž tam vede válku v odvetě za teroristický útok ze 7. října.

Získat povolení bude trvat roky

Nová osada o rozloze 60 hektarů nazvaná Nachal Helec vznikne podle Smotriče jihozápadně od Jeruzaléma nedaleko Betléma a bude součástí soustavy osad Guš Ecion, kterou propojí s Jeruzalémem.

„Propojení Guš Ecionu a Jeruzaléma založením nové osady je historickým okamžikem,“ prohlásil.

Před zahájením samotné výstavby nové osady bude třeba schválit územní plány a získat potřebná stavební povolení, což je proces, který obvykle trvá několik let, poznamenal The Times of Israel.

Nevládní organizace Peace Now, která zakládání osad dlouhodobě kritizuje, souhlasí se Smotričem v tom, že Nachal Helec je záměrně navržena tak, aby přerušila celistvost palestinského území. To je však podle ní jen dalším krokem k tomu, co označuje za „faktickou anexi“ Západního břehu Izraelem, kterou Smotrič prosazuje.

Peace Now také upozorňuje, že nová osada bude postavena na pozemcích, které podle ní patří vesnici Battir, jejíž starobylé zemědělské terasy jsou od roku 2014 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.