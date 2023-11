Nemocnice Šífa připomíná hřbitov, varuje WHO. Mrtvé žerou psi, tvrdí ministryně

„V okolí nemocnice jsou mrtvá těla, o která se nelze postarat, ani je nelze pohřbít či odvézt do nějaké márnice,“ uvedl podle BBC mluvčí WHO Christian Lindmeier. „Nemocnice už vůbec nefunguje tak, jak by měla. Je to téměř hřbitov,“ dodal.

Podle místních lékařů se hromadí a hnijí těla i v nemocnici. Ředitel nemocnice Mohamed Abu Selmia pro BBC uvedl, že se zde rozkládá asi 150 těl a izraelské úřady stále nedaly povolení k tomu, aby mohla být těla vynesena z nemocnice a pohřbena. Do areálu se navíc podle jeho slov dostali psi, kteří začali těla požírat. To podle organizace Middle East Monitor uvedla také palestinská ministryně zdravotnictví Maj Al-Kajla. Organizace na svém Instagramu zároveň zveřejnila video, které má zachycovat mrtvá těla ležící v okolí nemocnice. Vysoký představitel ministerstva zdravotnictví podle příspěvku popsal situaci, kdy do areálu vtrhli psi a přítomní je nedokázali odehnat.

Podle britského serveru také panují obavy o osud desítek předčasně narozených dětí, které kvůli výpadkům proudu nemohou zůstat v inkubátorech. Podle ředitele zemřelo kvůli nedostatku kyslíku již sedm z nich.

Poradce izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Mark Regev však prohlásil, že Izrael nemocnici nabízí „praktická řešení“ pro evakuaci kojenců, ale Hamás je nepřijímá. Izrael také stále ujišťuje, že jsou nemocnicím ochotni dodávat palivo. „Nepodporují přesun miminek v sanitkách, takže tam samozřejmě uvízly, protože (Hamás) chce ty hrozné fotografie,“ prohlásil Regev.

Americký prezident Joe Biden v pondělí uvedl, že největší nemocnici v Pásmu Gazy je potřeba chránit, a vyzval k méně rušivým zásahům izraelské armády.

V okolí rozlehlé nemocnice Šífa bojují izraelské jednotky s palestinskými ozbrojenci, což přimělo tisíce lidí uprchnout. Nemocnice, z níž se během bojů stal i jakýsi uprchlický tábor, je již tři dny bez elektřiny a vody, přičemž bombardování v její blízkosti situaci ještě ztěžuje.

„Nemocnice musí být ochráněné,“ řekl Biden reportérům při vystoupení v Bílém domě. Jeho vyjádření přišlo po zprávách o tom, že většina nemocnic v Gaze již nefunguje, včetně té největší. Izraelská armáda tvrdí, že palestinské radikální hnutí Hamás z okolí nemocnic podniká raketové útoky a pod nemocnicemi má své úkryty.

Podle ministerstva zdravotnictví řízené Hamáse je nyní v nemocnici asi 650 pacientů, až 500 zdravotníků a na 1 500 lidí, kteří v nemocnici hledali úkryt před masivním izraelským bombardováním.

Izrael tvrdí, že v dětské nemocnici našel zbraně

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari zveřejnil video, na němž ukazuje zbraně v místě, které označuje za sklepení nemocnice Rantisí. Říká, že byly nalezeny také sebevražedné pásy, ruční granáty, pušky, výbušniny, počítače a peníze. Zjištění podle něj dokazují, že Hamás „přeměnil nemocnice na svou teroristickou mašinérii“.

„Hamás převzal celou tuto oblast pod svou kontrolu a vedl z této nemocnice válku proti Izraelcům,“ citovala Hagariho agentura Reuters.

K možnému zadržování rukojmích ve sklepě nemocnice specializované na léčbu rakoviny Hagari uvedl, že zde byla nalezena provizorní toaleta, malá kuchyňka, lano a dětská láhev. Na stěně byl ručně psaný kalendář, který počítal dny od 7. října. Podle něj přítomnosti rukojmích v nemocnici nasvědčují také zpravodajské informace.

Vůdce Hamásu Chalíl Hajja sdělil stanici Al-Džazíra, že obvinění Izraele jsou nepravdivá, uvedla agentura DPA.

Pět mrtvých Palestinci na Západním břehu

Ředitel nemocnice v tomto městě uvedl, že mrtvým Palestincům bylo mezi 21 a 29 lety. Podle něj lidé zemřeli při razii izraelské armády ve městě a přilehlém uprchlickém táboře. Svědci z tábora hlásili násilné střety a masivní nasazení izraelských vojáků, kteří zatýkali mladé Palestince.

Izraelská armáda agentuře AFP potvrdila, že v této části Západního břehu provedla vojenskou operaci, k možným obětem se ale nevyjádřila.

Po útoku palestinského radikálního hnutí Hamás ze 7. října, který si vyžádal na 1 200 obětí, Izrael zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a následnou pozemní ofenzivu. Podle palestinských úřadů, které kontroluje Hamás, při těchto odvetných akcích zemřelo přes 11 240 lidí.

Izraelští vojáci už několik měsíců ve zvýšené míře provádějí razie na Západním břehu a jejich četnost se od útoku ze 7. října ještě zvýšila. Od začátku války bylo podle palestinského ministerstva zdravotnictví na Západním břehu zabito izraelskými vojáky nebo radikálními židovskými osadníky 180 Palestinců.

Ve čtvrtek palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že během jednoho dne bojů v Džanínu, nestabilní sektoru na severu Západního břehu, zemřelo 14 lidí. Bylo to největší krveprolití od doby, kdy OSN v roce 2005 začala počítat mrtvé v důsledku izraelských razií.