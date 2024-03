Izrael se chystá vstoupit do Rafáhu v polovině dubna, tvrdí egyptské zdroje

Deník o možném datu operace v Rafáhu informoval s odkazem na egyptské zdroje, které byly v kontaktu s představiteli izraelské armády.

Pozemní akce v poslední baště Hamásu v Pásmu Gazy by podle těchto zdrojů měla trvat čtyři až osm týdnů. Provázela by ji evakuace civilního obyvatelstva ukrývajícího se v Rafáhu, které čítá na 1,5 milionu lidí, směrem do střední části pásma po konkrétních trasách a v konkrétních časech, které by byly civilistům předem oznamovány.

Hromadná evakuace má být monitorována ze země i ze vzduchu ve snaze zajistit, že mezi civilisty nebudou ukryti bojovníci Hamásu ani izraelští rukojmí, uvedli egyptští činitelé.

Pokud jde o postoj samotného Egypta, Káhira vyjadřuje hluboké znepokojení nad izraelským plánem poslat vojáky do Rafáhu a upozorňuje, že tato operace by mohla vést k další eskalaci nejen v Pásmu Gazy, ale v celém regionu, píše Al-Akbar.

Izrael údajně přislíbil, že bude Egypťany předem informovat o vstupu své armády do takzvaného Filadelfského koridoru, což je pásmo západně od Rafáhu podél hranice mezi Gazou a Egyptem.

Libanonský list, na jehož zprávu upozornil izraelský zpravodajský web The Times of Israel, také uvedl, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí odmítl žádost izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o zavedení přímé linky pro udržení kontaktu.

„Zrušení návštěvy USA byl vzkaz Hamásu“

Netanjahu tento týden zrušil cestu izraelské delegace, která měla ve Washingtonu s americkými představiteli jednat právě o plánované ofenzivě v Rafáhu. Izraelský premiér tak učinil v reakci na rozhodnutí Spojených států nevetovat pondělní rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která poprvé od začátku války v Gaze vyzvala k okamžitému příměří.

Ve středu Netanjahu řekl, že zrušení této návštěvy mělo Hamásu demonstrovat, že Izrael neustoupí sílícímu mezinárodnímu tlaku na ukončení války.

„Byl to především a hlavně vzkaz Hamásu: ‚Nesázejte na tento tlak, beztak nebude fungovat,‘“ prohlásil Netanjahu při setkání s americkým republikánským senátorem Rickem Scottem, který je na návštěvě Izraele. Rozhodnutí Spojených států zdržet se hlasování o rezoluci a nevetovat ji označil premiér za „velmi, velmi špatné“, neboť podle něj pouze povzbudí Hamás.

Administrativa prezidenta Joea Bidena opakovaně odrazuje Izrael před zahájením pozemní operace v Rafáhu bez důvěryhodného plánu na ochranu civilistů, kteří se do města uchýlili kvůli bojům v jiných částech Pásma Gazy.

Izrael tvrdí, že musí do Rafáhu vstoupit, aby mohl dosáhnout jednoho z hlavních cílů války, kterým je vymýcení hnutí Hamás v Pásmu Gazy v odvetě za jeho teroristické útoky ze 7. října. Ozbrojenci Hamásu a jejich spojenci tehdy v izraelském pohraničí povraždili téměř 1 200 lidí a dalších asi 250 dalších zavlekli na palestinské území. Izraelská ofenziva si podle úřadů spravovaných Hamásem vyžádala již téměř 32 tisíc obětí z řad Palestinců, z toho je podle Izraele přes 13 tisíc bojovníků Hamásu.