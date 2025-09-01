Aktivisty plující ke Gaze chce izraelský ministr Ben Gvir označit za teroristy

  22:30
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir chce aktivisty z desítek zemí, kteří směřují s humanitární pomocí k Pásmu Gazy, označit za teroristy. Podle serveru The Jerusalem Post by to umožnilo jejich uvěznění ve věznicích pro teroristy a zabavení lodí flotily.
Ben Gvir.

Ben Gvir. | foto: Profimedia.cz

Loď, která je součástí humanitární expedice do Gazy, vyplouvá z přístavu v...
Ben Gvir své plány na zastavení flotily, která v neděli vyplula z Barcelony a říká si Global Sumud (podle arabského slovu „sumud“ znamenajícího vytrvalost), představil taktéž v neděli dalším vládním politikům včetně premiéra Benjamina Netanjahua či ministra obrany Jisraela Kace.

Flotila s Thunbergovou mířící do Gazy se musela otočit. Zastavilo ji špatné počasí

Flotila, která čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí, je podle deníku největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy, které je dlouhodobě vystaveno izraelské námořní blokádě. V důsledku války Izraele s teroristickým hnutím Hamás nyní více než dva miliony obyvatel pobřežního pásma přežívají v extrémně složitých podmínkách a kolem půl milionu lidí trpí katastrofálním hladem.

Izraelský ministr, jehož agentury označují jako ultrapravicového, flotilu, se kterou pluje i švédská aktivistka Greta Thunberg, navzdory deklarovaným humanitárním cílům vnímá jako pokus podkopat izraelskou suverenitu a podpořit Hamás.

Thunbergová opět míří do Gazy. Konvoj dvaceti lodí vyplul z Barcelony

Jak podotýká The Jerusalem Post, dá se očekávat, že plány Ben Gvira budou terčem kritiky organizací na ochranu lidských práv a některých mezinárodních institucí, které by mohly tvrdit, že podmínky pro zadržované porušují mezinárodní právo.

1. září 2025  22:30

