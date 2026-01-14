Izrael zvažuje nový zákon. Umožnil by trest smrti oběšením pro palestinské vězně

Podle Haarecu návrh zákona výslovně stanoví, že trest smrti by byl vykonán oběšením a popravu by provedl speciálně jmenovaný vězeňský dozorce. To je podle agentury Anadolu v rozporu s dřívějšími parlamentními prohlášeními, která jako zamýšlenou metodu zmiňovala smrtící injekci.
Návrh zákona předložila krajně pravicová poslankyně Limor Son Har-Melechová ze strany Židovská síla (Ocma Jehudit). Tuto stranu vede izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir.To vyvolalo ostrou debatu napříč izraelskou politickou scénou.
Navrhovaný zákon rovněž zakazuje jakékoli snížení, zmírnění nebo zrušení trestu po nabytí právní moci. Vězni odsouzeni k smrti by byli drženi v naprosté izolaci, návštěvy by byly omezeny na oprávněné osoby a právní konzultace by se měly uskutečňovat pouze prostřednictvím videokonferencí.
Popravy by se prováděly do 90 dnů od konečného rozhodnutí, přičemž vězeňští dozorci a stát by měli plnou imunitu v občanskoprávní i trestní oblasti při výkonu trestu.
Soudní poradci varovali, že klíčová ustanovení zákona jsou vágní, včetně definice motivu útoku. Poznamenali, že zákon by se vztahoval jen na případy, kdy je obětí izraelský občan. Nevztahoval by se na případy, kdy jsou oběťmi osoby s trvalým pobytem nebo cizinci.
Podle Haarecu by uplatnění takového opatření na okupovaném Západním břehu Jordánu znamenalo významný odklon od dlouhodobé izraelské legislativní politiky.
Návrh zákona odsoudila řada lidskoprávních organizací v zemi. Sdružení pro občanská práva v Izraeli (ACRI) to označilo za další krok k vytvoření „rasistického právního systému, jehož cílem je prosazovat selektivní, represivní a zaujaté vymáhání práva proti palestinským Arabům násilnými a nedemokratickými prostředky“.
Trest smrti v Izraeli naposledy dostal v roce 1988 John Demjanjuk, někdejší voják sovětské Rudé armády a bývalý americký občan ukrajinského původu. Byl odsouzen za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, v roce 1993 ho však izraelský nejvyšší soud zprostil obvinění. Posledním popraveným s trestem smrti se v Izraeli stal v roce 1962 nacistický válečný zločinec Adolf Eichmann.
Podle izraelské nevládní organizace B’Tselem bylo ke konci září minulého roku v izraelských věznicích nejméně 3474 Palestinců v takzvané administrativní vazbě. V té jsou drženi podezřelí bez vznesení obžaloby s tím, že obvinění jsou založena na tajných informacích a nelze je s ohledem na bezpečnost zveřejnit. Zadržovaný ani jeho rodina se tak obvykle nedozví, kvůli čemu byl vlastně dotyčný zatčen.
V izraelském zajetí od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 zemřelo téměř 100 Palestinců, uvedla izraelská pobočka organizace na ochranu lidských práv Lékaři za lidská práva (PHRI). Izraelská správa věznic podle agentury AP uvedla, že funguje v souladu se zákonem. Počet úmrtí odmítla komentovat.