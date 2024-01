Izrael chce vystěhovat Palestince z Gazy do Konga, spor s USA se vyhrocuje

„Musíme podpořit emigraci odtamtud. Pokud by v Pásmu Gazy bylo 100 tisíc až 200 tisíc Arabů a ne dva miliony, celá diskuze ohledně poválečného vývoje by byla zcela jiná,“ uvedl izraelský ministr financí, předseda krajně pravicové strany Náboženský sionismus a velký podporovatel osadnické politiky Bezalel Smotrič. Ministr naznačil, že do takto uvolněného prostoru by právě mohli zamířit izraelští osadníci.

Podobného názoru je i jeho krajně pravicový kolega Ben Gvir, podle něhož musí Izrael podporovat emigraci obyvatel palestinského Pásma Gazy do světa. „Je to správné, spravedlivé, morální a humánní řešení,“ uvedl.

„Spojené státy odmítají nedávná prohlášení izraelských ministrů Bezalela Smotriče a Itamara Ben Gvira, kteří se vyslovili pro přesídlení Palestinců mimo Gazu. Tato rétorika je podněcující a nezodpovědná. Izraelská vláda, včetně předsedy vlády, nám opakovaně a důsledně sdělila, že taková prohlášení neodrážejí politiku izraelské vlády. Mělo by se s nimi okamžitě přestat,“ reagovalo americké ministerstvo zahraničí s tím, že Pásmo Gazy je a zůstává palestinskou zemí.

Izrael stáhl své vojáky a osadníky z Pásma Gazy v roce 2005, v roce 2007 se tam k moci dostal Hamás. Podle nedávného průzkumu Hebrejské univerzity podporuje opětovnou okupaci Gazy pouze 33 procent Izraelců. Vláda Benjamina Netanjahua uvádí, že Izrael nemá v plánu se do Pásma Gazy permanentně vrátit.

Podle portálu The Times of Israel izraelská vláda ale vede tajná jednání s několika zeměmi, včetně afrického Konga, kam by ráda obyvatele Gazy přemístila. „Kongo bude ochotné migranty převzít. Hovoříme i s dalšími,“ prozradil jeden výše postavený zdroj. Na stole je údajně i návrh, aby si Palestince vzaly Spojené arabské emiráty jako pracovníky na stavby. Země prochází stavebním boomem, využívá přitom migranty z Bangladéše či Indie.

Izraelští ministři se za svá tvrzení postavili. Smotrič je obhajoval slovy, že miliony Palestinců v Pásmu Gazy se „každý den probouzí s touhou zničit izraelský stát a zmasakrovat, znásilnit a povraždit Židy“. Ben Gvir argumentoval, že emigrace Palestinců umožní pohraničním izraelským komunitám žít v bezpečí a ochrání i izraelské vojáky, uvádí portál Jerusalem Post.

„Nejsme hvězda na americké vlajce“

„Velmi si vážím Spojených států amerických, ale se vším respektem, my nejsme jen další hvězda na americké vlajce,“ napsal Ben Gvir na sociální platformě X. „USA jsou blízkým spojencem, ale my nade vše ostatní uděláme to, co je nejlepší pro izraelský stát.“

Portál The Times of Israel podotýká, že stanovisko amerického ministerstva zahraničí je „relativně vzácné“ a dokládá rostoucí frustraci administrativy amerického prezidenta Joea Bidena s izraelskou vládou. USA Izrael ve válce proti Hamásu podporují, ale tlačí na něj, aby přišel s jasným plánem, kdo bude vládnout v Pásmu Gazy po konci teroristické skupiny. Netanjahu odmítá, aby se k tam k moci navrátila Američany preferovaná Palestinská samospráva.

Podle portálu Axios měl Biden minulý týden jeden z nejvíce frustrujících telefonických hovorů s Netanjahuem od začátku války. Šéf Bílého domu si údajně stěžoval, že předseda izraelské vlády se nedokáže postavit proti krajně pravicovému křídlu v jeho koalici tak, jako on se postavil proti protiizraelskému krajně levicovému křídlu v Demokratické straně.

Americký prezident si minulý měsíc postěžoval, že izraelská vláda činí pro Netanjahua těžkým změnit svůj tvrdý postoj k Palestině a omezit těžké bombardování v Pásmu Gazy, aby bylo co nejméně civilních obětí. Biden přímo osočil Ben Gvira, že spolu s dalšími „novými lidmi“ ve vládě nechtějí nic, co by se jen vzdáleně blížilo dvoustátnímu řešení.

Podle kritiků Izraele vyjádření ministrů odhaluje „genocidní“ plány Jeruzaléma. „Izraelská vláda měla vždy v plánu etnicky vyčistit Gazu,“ napsal výkonný ředitel Rady pro americko-islámské vztahy Nihad Awad. „Smotrič to právě učinil oficiálním.“ Izrael je opakovaně osočován, že jeho vojenská operace v Pásmu Gazy je genocidou Palestinců, toto obvinění odmítá s tím, že jeho cílem je výhradně zlikvidovat Hamás po jeho ničivém teroristickém útoku ze 7. října.

„Odmítáme výzvy izraelského ministra Smotriče k etnické čistce,“ vymezil se vůči ministrovi rabín Rick Jacobs, předseda největší americké židovské denominace Unie pro reformní judaismus. „Spolu s většinou významných amerických židovských představitelů jsme se s ním odmítli setkat, abychom posvětili jeho politiku a názory,“ doplnil. Američtí Židé jsou známi svým kritickým pohledem na izraelské vládní představitele.