Američané už shazují Gaze z letadel pomoc, Izrael podpořil návrh příměří

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

V Gaze panují katastrofální podmínky v souvislosti s pokračujícím tažením izraelské armády proti teroristickému hnutí Hamás, které toto území ovládá. Lidem se nedostává pitné vody, jídla ani léků. Pomoc z letadel už nyní shazuje Jordánsko ve spolupráci s Egyptem a Francií.

Zoufalost situace podtrhuje i čtvrteční vývoj na severu Gazy, kde nejméně 115 lidí při čekání na humanitární pomoc přišlo o život a stovky dalších utrpěly zranění. Podle svědků začali do davu střílet izraelští vojáci. Izraelská armáda tvrdí, že většina obětí byla ušlapána nebo přejeta nákladními auty, když u konvoje s pomocí vypuklo násilí.

Letouny C-130 Hercules se často používají k dopravě pomoci do odlehlých míst, protože mají velkou nákladní kapacitu a dokážou přistát i v horších podmínkách. V minulosti je Spojené státy používaly k dodávkám pomoci v Afghánistánu, Iráku nebo na Haiti.

Mluvčí Bílého domu pro otázky národní bezpečnosti John Kirby v pátek podotkl, že shazovat pomoc nad Pásmem Gazy je velice náročné vzhledem k tomu, že jde o hustě osídlené území. Podle lidí zabývajících se humanitární pomocí nejsou dodávky ze vzduchu efektivním způsobem distribuce, ale krajním řešením.

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Izrael podpořil návrh nového příměří

Nejmenovaný vysoce postavený činitel americké administrativy také v sobotu řekl, že Izrael podpořil rámec dohody o příměří v Gaze a o propuštění části izraelských rukojmích, které zadržují teroristé z Hamásu. Izraelská strana podle něj víceméně přijala návrh, jenž obsahuje šestitýdenní příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích považovaných za ohrožené. Jde o nemocné, zraněné, ženy a lidi v pokročilém věku.

„Teď je na tahu Hamás a my se to snažíme posunout co nejvíce, jak jen můžeme,“ řekl činitel. S novináři mluvil pod podmínkou zachování anonymity, protože nemůže veřejně probírat podrobnosti z jednání o příměří.

Agentura Reuters uvedla, že v neděli rozhovory o příměří se obnoví v Káhiře. Izrael a Hamás jednají o možném příměří s pomocí prostředníků, včetně Egypta či Kataru. Americký prezident v pátek řekl, že doufá v uzavření příměří do začátku muslimského postního měsíce ramadánu, což je do 10. března.

V sobotu 7. října loňského roku palestinští radikálové na izraelském území zabili asi 1 200 lidí, hlavně civilistů. Dalších zhruba 250 zavlekli do Gazy jako rukojmí. Zhruba 130 z nich je stále v zajetí. Izraelské útoky si tam pak podle palestinských úřadů vyžádaly více než 30 tisíc lidských životů.

Za posledních 24 hodin konfliktu zemřelo 90 obyvatel Gazy, uvedlo tamní ministerstvo zdravotnictví. Počet raněných na palestinském území od počátku konfliktu vyčíslilo na 71 700. Úřady jsou však pod kontrolou Hamásu a jimi udávané počty není možné nezávisle ověřit.

Izrael postupuje v Chán Júnisu

Izraelská armáda oznámila, že zesílila operace ve městě Chán Júnis na jihu Gazy. Letectvo a dělostřelectvo zasáhlo asi padesát cílů během šesti minut. „Během úderů vojáci zničili teroristickou infrastrukturu a zlikvidovali teroristy Hamásu, kteří operovali z civilních objektů v městských oblastech,“ uvedla.

Obyvatele oblasti zaskočil rychlý postup izraelských tanků, který pak vyvolal nové boje s palestinskými ozbrojenci, uvedla agentura Reuters. Na jednom sídlišti se některé rodiny obrátily na sociální média s tím, že kvůli tankům v ulicích nemohou opustit své domovy.

Chán Júnis je v posledních týdnech centrem izraelské ofenzivy. Palestinská militantní skupina Islámský džihád uvedla, že zaútočila raketami na dva tanky a vyhodila do povětří budovu, do které vojáci vjeli.