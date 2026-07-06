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Pád Hamásu v Gaze je tu. Režim rozpouští vládu a chystá předání moci

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  11:45
Palestinci nakupují na tržišti ve městě Dajr al-Balah v centrální části Pásma...

Palestinci nakupují na tržišti ve městě Dajr al-Balah v centrální části Pásma Gazy. (4. července 2026) | foto: Abdel Kareem HanaAP

Palestinci nakupují na tržišti ve městě Dajr al-Balah v centrální části Pásma...
Palestinci se koupou ve Středozemním moři u břehů města Gaza. (19. června 2026)
Palestinci se koupou ve Středozemním moři u břehů města Gaza. (19. června 2026)
Palestinci se koupou ve Středozemním moři u břehů města Gaza. (19. června 2026)
53 fotografií
Palestinské islamistické hnutí Hamás rozpustí svůj vládní orgán v Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci technokratickému palestinskému výboru, uvádějí zdroje z hnutí. S předáním moci počítá mírový plán, se kterým Izrael a Hamás souhlasily v loňském roce. Nevyřešená zůstává otázka odzbrojení, které Hamás odmítá.

„Hnutí se rozhodlo rozpustit vládní výbor v Pásmu Gazy,“ řekl jeden zdroj agentuře AFP. Podle něj bude vládu v Pásmu Gazy dočasně řídit „celostátně uznávaná osobnost“ a později by správu nad územím měl převzít palestinský technokratický výbor. Ten byl již vytvořen, jeho členové se ale zatím nedostali do Pásma Gazy.

Podle dalšího zdroje ostatní palestinské strany rozhodnutí Hamásu uvítaly. Islamistické hnutí vládne v Pásmu Gazy od roku 2007, kdy ozbrojenci hnutí z Pásma Gazy vystrnadili silou další palestinské strany včetně Fatahu, který kontroluje Palestinskou samosprávu.

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Hamás informace oficiálně nepotvrdil, jeho tiskové oddělení však na dnešek ohlásilo důležitou tiskovou konferenci.

Mírový plán, který začal platit v říjnu, počítá ve své druhé fázi s tím, že správu nad Pásmem Gazy převezme palestinský technokratický výbor. Ten má jednat pod dohledem Rady míru ustanovené prezidentem Donaldem Trumpem.

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Dalším z klíčových bodů druhé fáze mírového plánu je odzbrojení, které Hamás odmítá. Odzbrojení je klíčovým požadavkem Izraele, který stále kontroluje na 70 procent území Pásma Gazy. Zbytek je pod vládou Hamásu. Původní linie dělila území Pásma Gazy na dvě skoro stejné části, Izrael však postupně území pod svou kontrolou zvětšoval.

Příměří loni v říjnu zastavilo boje, které začaly v roce 2023. Na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců ze 7. října, při kterém zahynulo podle izraelských úřadů na 1200 lidí a dalších 250 bylo zavlečeno do Pásma Gazy, Izrael zareagoval tažením, při kterém podle úřadů kontrolovaných Hamásem zemřelo na 73 tisíc Palestinců. Útoky ale pokračovaly i po vyhlášení příměří.

Hamás vládne v Pásmu Gazy od června 2007. Plnou kontrolu nad enklávou získalo po krátké občanské válce s konkurenčním hnutím Fatah, kdy násilně převzalo moc a vytvořilo tam svou vlastní správu

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