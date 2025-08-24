Mluví o jednáních, ale rukojmí obětuje, kritizovali demonstranti v Izraeli Netanjahua

Tisíce lidí v sobotu večer opět demonstrovaly v Tel Avivu, Jeruzalémě, Haifě a dalších izraelských městech a vyzývaly vládu premiéra Benjamina Netanjahua k uzavření dohody o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás. Jen tak podle demonstrantů mohou být propuštěni rukojmí, které Hamás v Pásmu Gazy drží.
Demonstranti blokují dálnici během protestu požadujícího okamžité propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem a vyzývajícího izraelskou vládu, aby změnila své rozhodnutí o obsazení města Gazy. (24. srpna 2025) | foto: AP

V Tel Avivu se konala i společná arabsko-židovská protiválečná demonstrace na podporu civilistů z Gazy, informoval v noci na dnešek server The Times of Israel (ToI).

V Izraeli protestovaly statisíce lidí, žádají návrat rukojmích a konec bojů

Mnozí účastníci sobotních akcí kritizovali Netanjahua, že odmítá přijmout návrh dohody, kterou Hamás minulý týden odsouhlasil. Návrh počítá s propuštěním deseti živých rukojmích a s vydáním 18 těl mrtvých Izraelců během 60denního příměří výměnou za propuštění stovek Palestinců z izraelských věznic.

Během příměří by se mělo jednat o propuštění dalších rukojmích, jichž je v zajetí pět desítek, většina z nich ale už zřejmě nežije. Netanjahu ovšem ve čtvrtek oznámil, že dal pokyn k jednání o propuštění všech rukojmích, a zároveň plánuje ofenzivu k obsazení města Gaza, kde je nejspíš část rukojmích držena.

Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

„Mluví o jednáních, ale v podstatě rukojmí obětuje,“ prohlásil podle serveru ToI na sobotní demonstraci v Tel Avivu Liran Berman, jehož dva mladší bratři byli při útoku Hamásu ze 7. října 2023 uneseni z Izraele spolu s 249 dalšími lidmi a jsou stále v zajetí. Podle Bermana na jednání, která zprostředkovávají Egypt, Katar a Spojené státy, Netanjahu stále neposlal delegaci.

Berman vyzval premiéra, aby přijal návrh, který je na stole, místo podniknutí ofenzivy do města Gaza. „Rozšíření bojů jen přináší větší riziko pro rukojmí. Na stole je dohoda, ale nabídka netrvá věčně, jak jsme viděli už mnohokrát. Může to být poslední šance, jak zachránit životy unesených,“ řekl Berman.

Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků

Připomněl, že před rokem Hamás zabil šest rukojmích v tunelu na jihu Pásma Gazy v Rafáhu v okamžiku, kdy se k místu blížily izraelské jednotky. „Zabili je poté, co vláda tvrdila, že jen vstupem do Rafáhu lze rukojmí osvobodit,“ dodal.

„Jakou jinou úlohu má stát než ochránit své občany?“ ptala se na sobotní demonstraci sestra Tamira Adara, jehož členové Hamásu zabili 7. října 2023 při útoku na Izrael.

Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové

V odvetě za tento útok zahájila izraelská armáda masivní bombardování Pásma Gazy a posléze pozemní operaci na tomto území rozlohou menším než Praha, na němž dva miliony Palestinců nyní přežívají v katastrofálních podmínkách bez dostatku jídla i pitné vody.

