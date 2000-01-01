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Hmyz ve stanech, popáleniny na tvářích, horko jako v peci. Obyvatelé Pásma Gazy prchají před dusivým vedrem na pláže Středozemního moře, aby se vykoupali a vyprali si oblečení. Jenže v moři roste míra znečištění a ve stanech se šíří bakterie. Chybí také pitná voda a elektřina. V důsledku izraelského ničení infrastruktury žije ve stanech přibližně milion lidí, píše nezávislá norská rada pro uprchlíky NRC. Izrael přitom přísun nového stavebního materiálu omezuje.
Autor: Profimedia.cz
„Rodiny v Gaze jsou nuceny snášet smrtelné horko v nouzových přístřešcích, které nikdy nebyly navrženy tak, aby odolaly dlouhodobému vysídlení nebo vysokým teplotám. Jednoduchá opatření, jako je zastínění, větrání a základní vylepšení přístřeší mohou výrazně snížit rizika a zlepšit životní podmínky, ale tato opatření v současné době v Gaze nejsou k dispozici a vstup je záměrně zakázán,“ cituje koordinátora iniciativy Shelter Cluster Jehana Salima organizace NRC.
Autor: Profimedia.cz
Izraelské vojenské operace zničily a poškodily 76,6 procenta bytového fondu v Gaze, opakovaně vysídlily rodiny a zanechaly komunity bez bezpečného úkrytu, připomíná NRC. Podle jejího generálního tajemníka Jana Egelanda Izrael dovoz materiálů do Pásma omezuje.
Autor: Reuters
„V celém Pásmu Gazy žije ve stanech přibližně 170 tisíc domácností, což odpovídá téměř jednomu milionu lidí. Dalších pět tisíc domácností spí pod širým nebem, zatímco 52 tisíc domácností žije v přeplněných provizorních přístřešcích. Tento měsíc stále 850 tisíc lidí postrádá nouzové vybavení pro přístřeší,“ píše NRC.
Autor: NRC
Náhid Hamúda, 56letý otec čtyř dětí, který byl vysídlen z Džabálije severně od města Gaza, stany přirovnal k peci. „Není tu elektřina, nejsou větráky, ani voda, dokonce i jídlo je nepoživatelné,“ řekl, zatímco seděl a ovíval se kouskem kartonu.
Autor: Reuters
„Jediným únikem v Pásmu Gazy, od severu na jih, je moře,“ řekl 36letý Vádí Rás, palestinský uprchlík žijící na pobřeží města Gaza. „Stany, ve kterých bydlíme od začátku války, jsou utrpením,“ dodal.
Autor: Reuters
Než v říjnu 2023 vypukla válka s Izraelem, byla písečná pláž v Gaze oblíbeným místem odpočinku pro tamní obyvatele. Nyní je to jejich jediné útočiště před přeplněnými stany, které jsou semeništěm hmyzu a nemocí. Teploty v Gaze se ráno pohybují mezi 28 a 31 stupni Celsia a uvnitř stanů je pocitová teplota mnohem vyšší.
Autor: NRC
„Nevydržel jsem být uvnitř stanu od 8 do 19 hodin, protože jakmile vyjde slunce, začnou se uvnitř šířit mravenci, mouchy a hmyz a začne stoupat horko,“ řekl 44letý manžel a otec tří dětí z Dajr al-Balah. „Moje žena a děti skončily s popáleninami v obličeji.“
Autor: Profimedia.cz
Mnoho vodních čerpadel přestalo fungovat kvůli izraelskému bombardování a čističky odpadních vod byly všechny vážně poškozeny, uvedl Husní Muhanná, mluvčí magistrátu v Gaze. „Obyvatelé se navzdory všem nebezpečím uchylují na pláž,“ dodal.
Autor: Profimedia.cz
„Mořská voda je znečištěná. Jsou v ní splašky, je plná špíny,“ řekl vysídlený otec šesti dětí Šiháb Suvairikí. Bez stálého přísunu pitné vody však rodiny nemají na výběr. „Vlezeme dovnitř, vypereme si oblečení a vykoupeme se. A pak vylezeme ven,“ řekl. „Tak či tak jsou naše těla vystavena bakteriím,“ dodal.
Autor: Reuters
Moře neposkytuje téměř žádnou úlevu. Voda je zamořená splašky a odpadky, což je důsledkem kolapsu infrastruktury, která kdysi sloužila více než dvoumilionové populaci.
Autor: Reuters
Válka začala 7. října 2023, kdy ozbrojenci pod vedením teroristického hnutí Hamás zaútočili z Pásma Gazy na Izrael, zabili 1200 lidí a zajali 251 rukojmí. Izrael reagoval rozsáhlým útokem na pásmo, při kterém podle zdravotnických úředníků na území ovládaném Hamásem zahynulo nejméně 73 tisíc Palestinců.
Autor: Reuters
Navzdory příměří z října 2025 Izrael pokračuje v provádění smrtících útoků v Pásmu Gazy, jejichž cílem je podle něj zmařit bezprostřední útoky Hamásu a dalších ozbrojenců.
Autor: Reuters
Hamás dosud odmítl výzvy, aby složil zbraně výměnou za stažení izraelských sil. Pásmo se potýká s nedostatkem základního zboží i humanitární pomoci.
Autor: Reuters
Palestinci, kteří byli během války na příkaz Izraele vysídleni na jih, se vrací do svých domovů v severní části Gazy. (27. ledna 2025)
Autor: Ramadan Abed, Reuters
Vysídlení Palestinci jedou na nákladních vozech naložených svými věcmi a mávají egyptskými a palestinskými vlajkami, zatímco cestují po pobřežní silnici poblíž ve střední části Pásma Gazy. (11. října 2025)
Autor: Reuters
Po pátečním uzavření příměří se z jihu Gazy vrací domů tisíce Palestinců. (11. října 2025)
Autor: Reuters
Po pátečním uzavření příměří se z jihu Gazy vrací domů tisíce Palestinců. (11. října 2025)
Autor: Reuters
Palestinci se shromažďují v naději, že jim bude do Gazy doručena pomoc. (20. května 2024)
Autor: Getty Images