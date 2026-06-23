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Ve stanech je jako v peci. Obyvatelé Gazy hledají spásu v moři plném splašků

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Hmyz ve stanech, popáleniny na tvářích, horko jako v peci. Obyvatelé Pásma Gazy prchají před dusivým vedrem na pláže Středozemního moře, aby se vykoupali a vyprali si oblečení. Jenže v moři roste míra znečištění a ve stanech se šíří bakterie. Chybí také pitná voda a elektřina. V důsledku izraelského ničení infrastruktury žije ve stanech přibližně milion lidí, píše nezávislá norská rada pro uprchlíky NRC. Izrael přitom přísun nového stavebního materiálu omezuje.

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