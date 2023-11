Hamás nabízí 70 rukojmích za pět dní klidu. Izraelské tanky blokují nemocnici

„Příměří by mělo zahrnovat úplné zastavení palby a umožnění dodávek humanitární pomoci všude v Pásmu Gazy,“ řekl mluvčí ozbrojeného křídla Hamásu Abú Ubajdá v nahrávce zveřejněné na kanálu skupiny na Telegramu. Izrael obvinil z „otálení a vyhýbání se“ dohodě. Podle dřívějších odhadů Hamás unesl do Pásma Gazy více než 200 lidí.

Na sociálních sítích mezitím začaly kolovat záběry, které údajně zachycují izraelské vojáky v sídle parlamentu v Pásmu Gazy, kde donedávna zasedal Hamás. Podle pondělního vyjádření izraelského ministra obrany Joava Galanta Hamás přišel o kontrolu nad městem Gaza a izraelská armáda postupuje podle plánu. „Pracujeme podle úkolů, nemáme stopky, máme cíle a těch dosáhneme,“ uvedl podle listu The Times of Israel.

Izraelci a Palestinci svádí tvrdé boje zejména u nemocnice Šífa v Pásmu Gazy, což přimělo tisíce lidí uprchnout. Americký prezident Joe Biden v pondělí uvedl, že tuto největší nemocnici je potřeba chránit a vyzval k méně rušivým zásahům izraelské armády.

Nemocnice je již tři dny bez elektřiny a vody, přičemž bombardování v její blízkosti situaci ještě ztěžuje. Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze Ašraf al-Qidra sdělil, že v uplynulých dnech v důsledku špatného zdravotního stavu a obléhání nemocnice zemřelo 32 pacientů, včetně tří novorozenců.

Před příchodem izraelské armády bylo v tomto zařízení asi 1500 pacientů, stejný počet zdravotníků a na 15 000 uprchlíků. Podle téhož zdroje tam je nyní asi 650 pacientů, 500 zdravotníků a na 2 500 lidí, kteří v nemocnici hledali úkryt před masivním izraelským bombardováním. Aktuálně čekají na umožnění evakuace do jiného zdravotnického zařízení.

„Je to zcela civilní oblast. Jen nemocniční zařízení, lékaři a nemocní. Ale před nemocnicí jsou tanky. Někdo by to měl zastavit,“ komentoval z obléhané budovy telefonicky chirurg Ahmed El Mokhallalati. „Bombardovali vodní nádrže, studny i kyslíkovou pumpu. Sotva tady přežíváme. Všem říkáme, že nemocnice už není bezpečným místem pro léčbu pacientů. Jen jim škodíme, když je tady zadržujeme.“

Izrael však tvrdí, že nemocnice leží na vrcholu tunelů, v nichž se nachází velitelství bojovníků Hamásu. Pacienty podle něj hamásníci zneužívají jen jako štíty.

Izrael po útoku Hamásu ze 7. října, který si vyžádal na 1 200 obětí, zahájil odvetné masivní bombardování Pásma Gazy, při němž podle palestinských úřadů zemřelo přes 11 240 lidí, z toho dvě třetiny jsou ženy, děti a nezletilí.