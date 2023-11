Izraelská armáda v kibucu Beeri selhala. Zažili jsme peklo, vzpomínají přeživší

Kibuc Beeri zažíval tu nejhorší noční můru. V době, kdy pětatřicetiletý učitel Bible Menachem a dvaačtyřicetiletý kapitán izraelských armádních záloh Elhanan v rodinném SUV a v neprůstřelných vestách s puškami M16 do kibucu vyrazili, každý desátý tam už byl po smrti. Další nezvěstní.

Klemensonovi se do Beeri vydali z Otnielu, asi padesát kilometrů vzdálené osady na Izraelem okupovaném Západním břehu. Chtěli přeživším pomoct uprchnout z hořících domů, které se navíc ocitly pod silnou palbou. Do džípu pro čtyři lidi se jim podařilo nasoukat až 15 osob. Nejednou však stáli před strastiplnou volbou, zda vybrané lidi zachránit, nebo nechat na místě.

Nedobrovolně se tak stali svědky ohavných výjevů. Rozstřílená těla dospělých i dětí se povalovala na zemi v ložnicích a kuchyních, mrtvola mladého člověka ležela zpopelněná v obývacím pokoji. V některých staveních ani nebylo koho zachraňovat.

Hořely ohně a lidé křičeli

Gal Cohen, manažer jedno z podniku v Beeri, na ten den vzpomíná velmi živě. Alarm zaslechl během ranního běhu, před sedmou ho pak vyděsili dva muži na motorce v zelených šátcích. Měli pušky a stáli na silnici před kibucem. Cohen okamžitě kontaktoval Rachel Benakotovou, která měla na starost varování ostatních členů kibucu a úřadů v případě ohrožení.

A právě v tu chvíli kamery u vjezdu do komunity zachytily dva mladíky v neprůstřelných vestách, s prsty na spouštích svých AK47. Připlížili se k hlavní bráně a rozbili okno prázdné strážní místnosti, aby si zpřístupnili cestu dovnitř. Když jim ve vjezdu nic nebránilo, zahájili palbu.

Benakotová zalarmovala tým lidí, který měl narušení bezpečnosti do příjezdu Izraelských obranných sil (IDF) řešit. Její bratr Kraunik zamířil k bráně, aby situaci prozkoumal. V následujících minutách už kibucem zněla rozsáhlá palba. Mezi prvními obětmi byl proto on sám – jediný držitel klíče od zbrojnice kibucu.

Pozdější zprávy ukázaly, že útočníků do Beeri už během rána vniklo na 150, to však neozbrojení členové bezpečnostního týmu netušili a napjatě očekávali spásu v podobě příjezdu IDF, který se měl uskutečnit během 15 minut.

„Viděl jsem, jak přijela tři nebo čtyři bílá nákladní auta a z nich vystupovali lidé z Hamásu,“ vzpomíná předseda kibucu Amit Solvy, který sloužil jako důstojník speciálních jednotek v arabsko-izraelské válce v roce 1973. Tehdy byla naposledy vážně prolomena obrana Izraele, a to při překvapivém útoku arabských armád. „Instruovali lidi, kam mají jít. Spolu s Hamásem tam bylo také hodně mladých lidí s noži, mačetami a taškami na lup,“ vzpomíná.

Někteří z těch, kteří pronikli do kibucu, skutečně nebyli ozbrojeni. Podle obyvatel a záznamů z průmyslových kamer odjeli s širokoúhlými televizory, elektrickými koly, dětskými koly, šperky či penězi.

Patnáctičlenný bezpečnostní tým se snažil chránit především zdraví obyvatel, ale marně. Jeden člen týmu byl mrtvý a čtyři vážně zranění. Další dva byli svázáni a chránili zraněné členy týmu před střelci. Zbrojnice byla i více než hodinu po vpádu hamásníků dál zavřená. A tak to mělo zůstat až do konce dne.

„Slyšeli jsme, jak chodí dům od domu a kropí lidi střelbou,“ řekl Dor, člen týmu. „Slyšeli jsme, jak se baví, křičí ‚Alláhu akbar‘ a smějí se. Ozývala se nekonečná střelba z automatických zbraní, hořely ohně, obyvatelé kibucu křičeli.“

Kde je naše armáda?

Stejně jako v dalších napadených komunitách, také v Beeri byly místnosti na ochranu obyvatel vybudovány proti raketovým zásahům, nikoliv aby zabezpečily před pozemním útokem desítek těžce ozbrojených bojovníků. Tyto místnosti vyztužené železobetonem a okny odolnými proti výbuchu se i tak pro mnoho obyvatel 7. října sice staly útočištěm, nebyly však spolehlivé.

Jen málo z nich mělo uvnitř zámky. Lidé se tak dveře snažili zatarasit vlastními těly, střelba ale několik z nich zasáhla. Během dopoledne navíc Hamás přešel na novou morbidní taktiku. Když se dveře nepodařilo rozstřílet, dům jednoduše zapálil.

Šťastlivci, kterým se zvěrstva v úkrytech podařilo přečkat, jen na sociálních sítích sledovali zprávy z oblasti a doufali, že nenarazí na fotografii zadrženého nebo mrtvého příbuzného. Modlili se, aby konečně dorazila armáda.

„Chodí z jednoho domu do druhého. Kde je armáda?!“ napsala jedna žena v 9:28. „Kde je sakra armáda?! Jak je možné, že takhle zabírají náš kibuc,“ sdílela ve skupině na Whatsappu v 10:49 jiná.

Až před půl jednou IDF informovaly, že bojují u příjezdové cesty a do kibucu se jim nedaří dostat. Izraelské jednotky navíc dorazily jen v malém počtu a jejich postup po vstupu do Beeri byl pomalý, protože utrpěly značné ztráty.

Podle Benakotové Hamás zaútočil na armádní základny umístěné severně a jižně od kibucu a podařilo se mu zastavit vojáky, kteří by jim normálně přišli na pomoc. Na silnicích vedoucích ke kibucu se navíc nacházeli ozbrojenci. Na dotaz ohledně zpoždění příjezdu vojáků do Beeri armáda uvedla, že všechny aspekty událostí budou ve „vhodnou dobu“ prošetřeny.

Obyvatelům tak nezbylo než se o vlastní bezpečnost postarat sami. Drobné zásahy vojáků podle nich byly neorganizované. Izraelské jednotky se zdály být vyčerpané. „Nikdo to neměl pod kontrolou. Byl to velký, velký, velký nepořádek,“ vzpomíná jeden z přeživších.

Dospělí, děti a nakonec miminka

Přes přítomnost izraelských vojáků v kibucu brzy odpoledne ozbrojenci Hamásu stále zabíjeli obyvatele v jejich domech. Izraelci hlídali především kliniku, kam přenášeli zraněné. Až po šesté večerní dorazili bratři Klemensonovi k hlavní bráně.

„Peklo,“ popsal jedním slovem Menachem - jeden z bratrů ze začátku článku - to, s čím se při vstupu do Beeri setkal. Vnitřní tmu prorážely kulky svištící všemi směry. Vybuchovaly granáty s raketovým pohonem. Hořící domy praskaly. Po kibucu byla rozeseta rozstřílená auta. Na ulici ležící zranění žadonili, aby je bratři odvezli pryč z epicentra masakru.

Když se vojáci bratrů ptali, s jakou jednotkou operace provádí, museli použít milosrdnou lež. „Jsme s šedesátkou. My jsme s padesátkou,“ říkal Menachem vojákům, v chaosu ovšem lest zafungovala. Při každém výjezdu do kibucu se bratři snažili nacpat co nejvíce lidí do čtyřmístného džípu, který si přivlastnili. Podle Menachema se přeživší vršili „po vrstvách“ - dole byli dospělí, pak děti a nakonec miminka.

Poslední výdech

Byla neděle ráno a více než 24 hodin po začátku útoku. Menachem byl vyčerpaný, i tak bratři zachraňovali dál. Nad čtvrtí Vineyard byla jasně modrá obloha a svítilo slunce. Elhanan vešel do domu 611 a na chvíli nic neviděl, jak si jeho oči zvykaly na tmavší interiér. Střelce si nevšiml.

Ozvala se prudká střelba a Elhanan se sesunul k zemi. Menachem, zasažený dvěma kulkami do pravé ruky, popadl bratra za ochrannou vestu a táhl ho ke vchodovým dveřím. Synovec Itiel, který se k bratrům během soboty přidal, skočil dovnitř a začal střílet, čímž mu poskytl krytí.

Elhananův hrudník se stále pomalu zvedal a klesal, vzpomínal Menachem. Podíval se bratrovi do očí a pokusil se s ním naposledy promluvit. Elhanan byl mrtvý. Teprve následující den, v pondělí, vyhlásily IDF konec útoku.

Přeživší tři týdny po událostech poprav zbraněmi a pálení obyvatel kibucu zaživa na události vzpomínají rozlišně. Někteří je s pláčem přirovnávají k 11. září 2001, jiní jsou stoičtí, na vyrovnání se s nimi potřebují čas. Všechny ovšem spojuje hněv na vrahy a izraelské představitele. Ti podle nich nesplnili svou nejzákladnější povinnost. Nedokázali je uchránit.

„Proč se obranu Izraele podařilo narušit? A proč odpověď armády trvala tak dlouho?“ ptají se rozčílení Izraelci. Ale odpověď zatím nepřichází.